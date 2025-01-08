Нежирный домашний майонез: интересный рецепт классической заправки

Приготовление домашнего майонеза – это не только кулинарное приключение, но и возможность контролировать состав любимого продукта. А что, если мы предложим вам приготовить его менее жирным, но все равно невероятно вкусным.

На странице TreskaBlog рассказали о рецепте, который станет настоящей находкой для тех, кто заботится о здоровом питании, но не готов отказываться от классических заправок.

Ингредиенты Горчица 1 ч. л Соль Сахар Яйцо 1 шт. Рафинированное подсолнечное масло 150 мл Лимонный сок 1 ч. л Кипяченая теплая вода 50-75 мл

Приготовление

Этот рецепт адаптирован к разным способам взбивания: вы можете воспользоваться венчиком, ручным блендером или даже кухонным комбайном.

В глубокой миске смешайте горчицу, щепотку соли и сахар. Перемешайте венчиком, пока ингредиенты не соединятся. Горчица станет базой для майонеза, поэтому качество ее имеет значение. Добавьте сырое яйцо в смесь. В отличие от классических рецептов, где обычно используют только желток, целое яйцо придает лёгкости и делает текстуру кремовой. Тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной. Постепенно вливайте рафинированное подсолнечное масло и взбивайте смесь. Это можно делать вручную, но для более быстрого результата лучше воспользоваться блендером или кухонным комбайном. Масло добавляйте тонкой струйкой, пока масса не начнет густеть и приобретать характерный белый цвет. Когда основа уже почти готова, пора добавить лимонный сок. После добавления снова взбейте смесь. Влейте тёплую кипяченую воду (50-75 мл), постепенно добавляя ее к майонезу. Этот этап делает майонез менее густым, придает ему нежность и легкость. Именно вода позволяет снизить жирность продукта и сохранить его насыщенный вкус.

Советы:

Если вы готовите майонез вручную, убедитесь, что все ингредиенты комнатной температуры. Это облегчает процесс эмульгирования.

Экспериментируйте с ароматами: добавьте любимые специи, сушеный чеснок или немного острого перца, чтобы придать майонезу определенную индивидуальность.

Приготовленный дома майонез не содержит консервантов, лишних добавок или красителей. Вы можете регулировать состав и адаптировать рецепт под собственные нужды. А с использованием теплой воды этот соус становится менее жирным, но не менее аппетитным.

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