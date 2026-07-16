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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Нежная сливочная колбаса из курицы: как приготовить домашний мясной деликатес

Домашняя сливочная колбаса из куриного или индюшиного филе — нежная, ароматная и удивительно универсальная.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
28 часов
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
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Нежная сливочная колбаса из курицы tiktok.com/@innakluchnik31

Нежная сливочная колбаса из курицы tiktok.com/@innakluchnik31

Забудьте о магазинной колбасе с длинным списком непонятных ингредиентов. Домашняя сливочная колбаса из курицы или индейки — это нежная текстура, насыщенный вкус и простой состав, который можно контролировать самостоятельно. На кулинарной странице Recipe for happiness рассказали о рецепте, который легко повторить дома и получить настоящий мясной деликатес для завтраков, перекусов и праздничного стола.

Ингредиенты

куриное или индюшиное филе
1 кг
смесь для засолки
25 г
сливки
200 г

Приготовление

  1. Сначала мясо нужно пропустить через мясорубку.

  2. Добавьте в фарш смесь для засолки и хорошо перемешайте.

  3. После этого оставьте фарш в холодильнике для просаливания на 1–2 суток. Именно этот этап помогает мясу приобрести насыщенный вкус и правильную текстуру.

  4. Далее добавьте в фарш очень холодные сливки и взбейте массу блендером до максимально нежной, однородной консистенции.

  5. Готовый фарш наполните в колбасную оболочку.

  6. Следующий этап — медленное запекание. Важный нюанс: колбасу нужно поставить в холодную духовку, затем включить температуру 80°C и готовить в течение 3–3,5 часов.

  7. После приготовления охладите колбасу под холодной водой, а затем переложите в холодильник для полного охлаждения.

Подача

Нежная сливочная колбаса станет отличной основой для утреннего бутерброда, дополнением к домашнему завтраку или частью праздничного мясного ассорти. Она хорошо сочетается со свежим хлебом, зеленью, овощами, домашними соусами или просто может служить самостоятельной закуской, в которой главный акцент — чистый вкус качественного мяса.

Домашняя колбаса — это не сложный кулинарный проект, а возможность создать что-то особенное своими руками.

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Дата публикации
Количество просмотров
95
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