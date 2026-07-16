Нежная сливочная колбаса из курицы: как приготовить домашний мясной деликатес

Нежная сливочная колбаса из курицы tiktok.com/@innakluchnik31

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Забудьте о магазинной колбасе с длинным списком непонятных ингредиентов. Домашняя сливочная колбаса из курицы или индейки — это нежная текстура, насыщенный вкус и простой состав, который можно контролировать самостоятельно. На кулинарной странице Recipe for happiness рассказали о рецепте, который легко повторить дома и получить настоящий мясной деликатес для завтраков, перекусов и праздничного стола.

Ингредиенты куриное или индюшиное филе 1 кг смесь для засолки 25 г сливки 200 г

Приготовление

Сначала мясо нужно пропустить через мясорубку. Добавьте в фарш смесь для засолки и хорошо перемешайте. После этого оставьте фарш в холодильнике для просаливания на 1–2 суток. Именно этот этап помогает мясу приобрести насыщенный вкус и правильную текстуру. Далее добавьте в фарш очень холодные сливки и взбейте массу блендером до максимально нежной, однородной консистенции. Готовый фарш наполните в колбасную оболочку. Следующий этап — медленное запекание. Важный нюанс: колбасу нужно поставить в холодную духовку, затем включить температуру 80°C и готовить в течение 3–3,5 часов. После приготовления охладите колбасу под холодной водой, а затем переложите в холодильник для полного охлаждения.

Подача

Нежная сливочная колбаса станет отличной основой для утреннего бутерброда, дополнением к домашнему завтраку или частью праздничного мясного ассорти. Она хорошо сочетается со свежим хлебом, зеленью, овощами, домашними соусами или просто может служить самостоятельной закуской, в которой главный акцент — чистый вкус качественного мяса.

Домашняя колбаса — это не сложный кулинарный проект, а возможность создать что-то особенное своими руками.

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