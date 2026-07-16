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Нежная сливочная колбаса из курицы: как приготовить домашний мясной деликатес
Домашняя сливочная колбаса из куриного или индюшиного филе — нежная, ароматная и удивительно универсальная.
Забудьте о магазинной колбасе с длинным списком непонятных ингредиентов. Домашняя сливочная колбаса из курицы или индейки — это нежная текстура, насыщенный вкус и простой состав, который можно контролировать самостоятельно. На кулинарной странице Recipe for happiness рассказали о рецепте, который легко повторить дома и получить настоящий мясной деликатес для завтраков, перекусов и праздничного стола.
Ингредиенты
- куриное или индюшиное филе
- 1 кг
- смесь для засолки
- 25 г
- сливки
- 200 г
Приготовление
Сначала мясо нужно пропустить через мясорубку.
Добавьте в фарш смесь для засолки и хорошо перемешайте.
После этого оставьте фарш в холодильнике для просаливания на 1–2 суток. Именно этот этап помогает мясу приобрести насыщенный вкус и правильную текстуру.
Далее добавьте в фарш очень холодные сливки и взбейте массу блендером до максимально нежной, однородной консистенции.
Готовый фарш наполните в колбасную оболочку.
Следующий этап — медленное запекание. Важный нюанс: колбасу нужно поставить в холодную духовку, затем включить температуру 80°C и готовить в течение 3–3,5 часов.
После приготовления охладите колбасу под холодной водой, а затем переложите в холодильник для полного охлаждения.
Подача
Нежная сливочная колбаса станет отличной основой для утреннего бутерброда, дополнением к домашнему завтраку или частью праздничного мясного ассорти. Она хорошо сочетается со свежим хлебом, зеленью, овощами, домашними соусами или просто может служить самостоятельной закуской, в которой главный акцент — чистый вкус качественного мяса.
Домашняя колбаса — это не сложный кулинарный проект, а возможность создать что-то особенное своими руками.