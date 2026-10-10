Нежная тыквенная запеканка: рецепт осеннего лакомства

тыквенная запеканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Когда хочется чего-нибудь сладкого, но не слишком тяжелого для желудка, тыквенная запеканка — идеальный вариант. Сочная тыква, сливочная заливка и лёгкий аромат ванили превращаются в духовке в нежное блюдо с золотистой корочкой; о рецепте этого десерта рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты тыква 500 г манка 1 ст. л. сахар 1 ст. л. сливочное масло 10 г сметана 100 мл яйца 2 шт. ванильный сахар 1 ч. л.

По желанию готовую запеканку можно украсить сахарной пудрой.

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Приготовление

Очистите тыкву и натрите на крупной терке. Разделите его на три равные части. Форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите первый слой тыквы, посыпьте его манкой и сахаром. Повторите то же самое еще два раза и сформируйте три слоя. Для заливки взбейте яйца со сметаной и ванильным сахаром. Равномерно вылейте смесь на тыкву. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут. Запеканка должна хорошо пропечься и приобрести нежную золотистую корочку. Перед подачей посыпьте её сахарной пудрой.

Эта запеканка отлично подходит для тех случаев, когда хочется домашней выпечки без теста и длительного приготовления.

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