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Нежная тыквенная запеканка: рецепт осеннего лакомства
Легкая, ароматная и слегка сладкая — эта тыквенная запеканка может стать идеальным вариантом уютного осеннего десерта.
Когда хочется чего-нибудь сладкого, но не слишком тяжелого для желудка, тыквенная запеканка — идеальный вариант. Сочная тыква, сливочная заливка и лёгкий аромат ванили превращаются в духовке в нежное блюдо с золотистой корочкой; о рецепте этого десерта рассказали на странице Буде смачно разом.
Ингредиенты
- тыква
- 500 г
- манка
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- сливочное масло
- 10 г
- сметана
- 100 мл
- яйца
- 2 шт.
- ванильный сахар
- 1 ч. л.
По желанию готовую запеканку можно украсить сахарной пудрой.
Приготовление
Очистите тыкву и натрите на крупной терке.
Разделите его на три равные части.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите первый слой тыквы, посыпьте его манкой и сахаром.
Повторите то же самое еще два раза и сформируйте три слоя.
Для заливки взбейте яйца со сметаной и ванильным сахаром.
Равномерно вылейте смесь на тыкву.
Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут.
Запеканка должна хорошо пропечься и приобрести нежную золотистую корочку.
Перед подачей посыпьте её сахарной пудрой.
Эта запеканка отлично подходит для тех случаев, когда хочется домашней выпечки без теста и длительного приготовления.