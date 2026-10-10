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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

Нежная тыквенная запеканка: рецепт осеннего лакомства

Легкая, ароматная и слегка сладкая — эта тыквенная запеканка может стать идеальным вариантом уютного осеннего десерта.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
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тыквенная запеканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

тыквенная запеканка tiktok.com/@bude_smachno_razom

Когда хочется чего-нибудь сладкого, но не слишком тяжелого для желудка, тыквенная запеканка — идеальный вариант. Сочная тыква, сливочная заливка и лёгкий аромат ванили превращаются в духовке в нежное блюдо с золотистой корочкой; о рецепте этого десерта рассказали на странице Буде смачно разом.

Ингредиенты

тыква
500 г
манка
1 ст. л.
сахар
1 ст. л.
сливочное масло
10 г
сметана
100 мл
яйца
2 шт.
ванильный сахар
1 ч. л.

По желанию готовую запеканку можно украсить сахарной пудрой.

Приготовление

  1. Очистите тыкву и натрите на крупной терке.

  2. Разделите его на три равные части.

  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

  4. Выложите первый слой тыквы, посыпьте его манкой и сахаром.

  5. Повторите то же самое еще два раза и сформируйте три слоя.

  6. Для заливки взбейте яйца со сметаной и ванильным сахаром.

  7. Равномерно вылейте смесь на тыкву.

  8. Поставьте форму в разогретую до 180°C духовку примерно на 30 минут.

  9. Запеканка должна хорошо пропечься и приобрести нежную золотистую корочку.

  10. Перед подачей посыпьте её сахарной пудрой.

Эта запеканка отлично подходит для тех случаев, когда хочется домашней выпечки без теста и длительного приготовления.

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