Нежное куриное филе с пюре из зеленого горошка: рецепт идеального ужина для всей семьи

Нежное куриное филе из пюре из зеленого горошка: идеальный ужин для всей семьи / © Credits

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На странице dushevna_kuhnya рассказали, как приготовить ресторанную классику в домашнем исполнении: сочное куриное филе в нежном сливочном соусе и оригинальное пюре из зеленого горошка. Это не только вкусно, но и полезно.

Ингредиенты (на 4 порции)

Для куриного филе

Куриное филе 2 шт. (500-600 г)

Спелый помидор 1 шт. (50–100 г черри)

Шпинат 50 г

Сливки 150 мл

Масло 1 ст. л

Сливочное масло 20 г

Сухой чеснок 1 ч. л

Соль

Перец

Итальянские травы (или базилик)

Для пюре из зеленого горошка

Зеленый горошек (свежий или замороженный) 400 г

Сливки 50 мл

Сливочное масло 10 г

Соль

Лимонный сок ½ ч. л

Приготовление

Сделайте на филе надрезы поперек, не прорезайте до конца — это поможет быстрее приготовить его и сделает более сочным. В большой сковороде разогрейте масло и обжарьте филе до легкой румяной корочки с обеих сторон (приблизительно по 3–4 мин). Снимите филе и оставьте на тарелке. В той же сковороде растопите сливочное масло, добавьте нарезанные помидоры. Тушите 1–2 мин, пока они не станут мягкими. Вбросьте шпинат, сухой чеснок, излюбленные специи (например, смесь средиземноморских трав), перемешайте. Влейте сливки, при необходимости добавьте соли и перца. Положите обжаренное куриное филе в соус, накройте крышкой и туши на слабом огне 7–10 мин до полной готовности мяса. Вскипятите воду, добавьте зеленый горошек и варите 4–5 мин (до мягкости). Если используете замороженный — не размораживай раньше времени. Слейте воду, добавьте сливочное масло, вливайте сливки, немного соли и, по желанию, лимонный сок. Взбивайте блендером в однородную текстуру. Если масса слишком густая — добавьте еще немного сливок или ложку теплой воды.

Подача

На дно тарелки выложите ложку пюре из зеленого горошка, сверху — кусочки нежного куриного филе со сливочным соусом. Украсьте листочками зелени, микрогрином или посыпьте измельченными орешками (например, кедровыми или миндальными хлопьями) — это добавит текстуру и вкусовую глубину.

Это блюдо — пример того, как из простых ингредиентов можно создать настоящий кулинарный шедевр. Она станет отличным вариантом для ужина на двоих, воскресного обеда или даже праздничного события, когда хочется чего-нибудь домашнего, но особенного.

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