Нежный грибной паштет: простой рецепт идеальной намазки

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

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Домашний паштет — это всегда насыщенный вкус и простые ингредиенты. На сайте anny.cooking рассказали о рецепте нежного грибного паштета, который прекрасно подходит как на завтрак, так и в качестве закуски к праздничному столу. А ещё легко приготовить его постный вариант: достаточно заменить сливочное масло на растительное и не добавлять плавленый сыр или крем-сыр.

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

Ингредиенты лук 1 шт. морковь 1 шт. шампиньоны 500 г чеснок 1 зубчик соль ½ ч. л. молотый черный перец ½ ч. л. плавленый сыр 1 шт. (или 100 г крем-сыра) сливочное масло 50 г

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

Приготовление

На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте натертую морковь и готовьте вместе ещё около 5 мин. После этого добавьте нарезанные шампиньоны. Когда грибы пустят сок, добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать, пока вся лишняя влага полностью не испарится. Готовую овощно-грибную смесь переложите в чашу блендера. Добавьте соль, перец, сливочное масло и плавленый сыр или крем-сыр. Взбейте до однородной, нежной консистенции. Переложите паштет в форму или контейнер. По желанию украсьте сверху обжаренными грибами и полейте небольшим количеством растопленного сливочного масла. Перед подачей охладите паштет в холодильнике, чтобы его текстура стала ещё более плотной и кремовой.

Нежный грибной паштет — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить изысканную домашнюю закуску. Он станет идеальным дополнением к завтраку, праздничному столу или легкому перекусу, а возможность легко адаптировать рецепт к постному меню делает его ещё более универсальным.

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