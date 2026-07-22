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Нежный грибной паштет: простой рецепт идеальной намазки
Грибной паштет — одно из тех универсальных блюд, которое одинаково хорошо сочетается с хрустящим багетом, свежим тостом или домашним хлебом. У него нежная кремовая текстура, насыщенный аромат обжаренных шампиньонов, и приготовить его можно без сложных кулинарных приёмов.
Домашний паштет — это всегда насыщенный вкус и простые ингредиенты. На сайте anny.cooking рассказали о рецепте нежного грибного паштета, который прекрасно подходит как на завтрак, так и в качестве закуски к праздничному столу. А ещё легко приготовить его постный вариант: достаточно заменить сливочное масло на растительное и не добавлять плавленый сыр или крем-сыр.
Ингредиенты
- лук
- 1 шт.
- морковь
- 1 шт.
- шампиньоны
- 500 г
- чеснок
- 1 зубчик
- соль
- ½ ч. л.
- молотый черный перец
- ½ ч. л.
- плавленый сыр
- 1 шт. (или 100 г крем-сыра)
- сливочное масло
- 50 г
Приготовление
На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.
Добавьте натертую морковь и готовьте вместе ещё около 5 мин.
После этого добавьте нарезанные шампиньоны.
Когда грибы пустят сок, добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать, пока вся лишняя влага полностью не испарится.
Готовую овощно-грибную смесь переложите в чашу блендера.
Добавьте соль, перец, сливочное масло и плавленый сыр или крем-сыр.
Взбейте до однородной, нежной консистенции.
Переложите паштет в форму или контейнер.
По желанию украсьте сверху обжаренными грибами и полейте небольшим количеством растопленного сливочного масла.
Перед подачей охладите паштет в холодильнике, чтобы его текстура стала ещё более плотной и кремовой.
Нежный грибной паштет — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить изысканную домашнюю закуску. Он станет идеальным дополнением к завтраку, праздничному столу или легкому перекусу, а возможность легко адаптировать рецепт к постному меню делает его ещё более универсальным.