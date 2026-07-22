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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
137
Время на прочтение
2 мин

Нежный грибной паштет: простой рецепт идеальной намазки

Грибной паштет — одно из тех универсальных блюд, которое одинаково хорошо сочетается с хрустящим багетом, свежим тостом или домашним хлебом. У него нежная кремовая текстура, насыщенный аромат обжаренных шампиньонов, и приготовить его можно без сложных кулинарных приёмов.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 30 мин.
Пищевая ценность на 100 г
120 ккал
Комментарии
грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

Домашний паштет — это всегда насыщенный вкус и простые ингредиенты. На сайте anny.cooking рассказали о рецепте нежного грибного паштета, который прекрасно подходит как на завтрак, так и в качестве закуски к праздничному столу. А ещё легко приготовить его постный вариант: достаточно заменить сливочное масло на растительное и не добавлять плавленый сыр или крем-сыр.

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

Ингредиенты

лук
1 шт.
морковь
1 шт.
шампиньоны
500 г
чеснок
1 зубчик
соль
½ ч. л.
молотый черный перец
½ ч. л.
плавленый сыр
1 шт. (или 100 г крем-сыра)
сливочное масло
50 г
грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

грибной паштет tiktok.com/@anny.cooking

Приготовление

  1. На разогретой сковороде обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости.

  2. Добавьте натертую морковь и готовьте вместе ещё около 5 мин.

  3. После этого добавьте нарезанные шампиньоны.

  4. Когда грибы пустят сок, добавьте измельченный чеснок и продолжайте обжаривать, пока вся лишняя влага полностью не испарится.

  5. Готовую овощно-грибную смесь переложите в чашу блендера.

  6. Добавьте соль, перец, сливочное масло и плавленый сыр или крем-сыр.

  7. Взбейте до однородной, нежной консистенции.

  8. Переложите паштет в форму или контейнер.

  9. По желанию украсьте сверху обжаренными грибами и полейте небольшим количеством растопленного сливочного масла.

  10. Перед подачей охладите паштет в холодильнике, чтобы его текстура стала ещё более плотной и кремовой.

Нежный грибной паштет — прекрасный пример того, как из простых продуктов можно приготовить изысканную домашнюю закуску. Он станет идеальным дополнением к завтраку, праздничному столу или легкому перекусу, а возможность легко адаптировать рецепт к постному меню делает его ещё более универсальным.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
137
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