Нежный крем-сыр из кефира: очень простой рецепт

Если любите экспериментировать - этот рецепт для вас.

Крем-сыр по этому простейшему рецепту получается очень вкусным и невероятно нежным. Его можно использовать при приготовлении различных десертов, например, "Тирамису", заправлять им салаты или мазать на хлеб. Но самое прекрасное, что получается этот сыр очень бюджетным.

Ингредиенты:

кефир - 1 литр (2,5%-ной жирности)

Инвентарь:

марля

миска

Приготовление:

Возьмите пакет с кефиром и положите в морозильную камеру до его полного замерзания.

Достаньте кефир из морозильной камеры, переложите в марлю, предварительно сложенную в три слоя, и подвесьте над миской. При таянии от тепла комнатной температуры сыворотка будет стекать в миску, а в марле останется мягкий и нежный сыр.

Выдерживать его на весу стоит около 12 часов.

После истечения этого времени снимите марлю, достаньте из нее готовый сыр и переложите в посуду.

В такой сыр можно добавить зелень, любимые специи и использовать как намазку для бутербродов. А если добавить ванильный экстракт и сахарную пудру - получится отличный крем для торта.

Сыворотку выливать не спешите, ведь из нее можно приготовить очень вкусные оладья.

Читайте также: Как приготовить домашний майонез: 4 лучших рецепта