Нежный паштет из куриной печени с вишневым конфи: рецепт вкусной намазки на хлеб

паштет из куриной печени с вишневым конфи / © Credits

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Есть блюда, которым не нужны сложные приемы приготовления или экзотические ингредиенты, чтобы произвести впечатление. Паштет из куриной печенис— именно такой вариант. Однако если дополнить его яблоками, ароматным розмарином и тимьяном, а сверху выложить густое вишневое конфи, знакомая закуска заиграет совершенно новыми вкусами.

Фудблогер Алина Прокудаспредлагает рецепт, в котором нежность печеночного паштета сочетается с яркой фруктовой ноткой. Вишня придаёт лёгкую кислинку, сливки делают консистенцию шелковистой, а поджаренный хлеб на закваске становится идеальным дополнением.

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Ингредиенты

Для печеночного паштета

Куриная печень — примерно 900 г

Лук-шалот — 2 шт.

Большая морковь — 1 шт.

Зеленые яблоки — 2 шт.

Сливки — 150 мл

Чеснок

Соль

Молотый черный перец

Свежий тимьян — несколько веточек

Розмарин — несколько веточек

Для вишневого конфи

Замороженная вишня без косточек — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Кукурузный крахмал — ½ ч. л

Вода — 30 мл

Сливочное масло — 1 ст. л

Для подачи

Поджаренный хлеб на закваске

Багет

Хрустящие крекеры

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Куриную печень очистите от пленок и лишних прожилок, при необходимости промойте и тщательно просушите. Лук-шалот, морковь и яблоки нарежьте крупными кусочками. Выложите печень, овощи и яблоки в форму для запекания. Добавьте чеснок, соль, перец, тимьян и розмарин. Именно травы придадут блюду тот самый уютный, немного осенний аромат. Поставьте форму в духовку примерно на 40–45 мин. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков и особенностей духовки. Достаньте форму из духовки и удалите жесткие стебли трав. Переложите печень, яблоки, морковь, лук-шалот и чеснок в блендер. По желанию добавьте сливки комнатной температуры и взбейте всё до однородной, шелковистой консистенции. Если вы любите более насыщенный вкус печени, сливки можно не добавлять — паштет всё равно будет иметь ярко выраженный вкус. Попробуйте массу и при необходимости скорректируйте количество соли и перца. Выложите замороженную вишню в небольшую кастрюлю, добавьте сахар и сливочное масло. Отдельно размешайте кукурузный крахмал в воде до однородности. Влейте смесь к вишне и готовьте на среднем огне, помешивая, пока ягоды не пустят сок, а соус не загустеет. Если хотите получить гладкую, почти зеркальную текстуру, протрите конфи через сито. Если же вам нравятся кусочки ягод, оставьте всё как есть. Переложите паштет в контейнер или красивую керамическую форму. Разровняйте поверхность и распределите сверху вишневое конфи. Поставьте блюдо в холодильник, чтобы оно полностью остыло и приобрело более плотную консистенцию. После охлаждения паштет будет удобнее намазывать на хлеб, а ягодный слой будет выглядеть особенно аппетитно.

Подача

Самый простой вариант — ломтики хлеба на закваске, поджаренные до золотистой корочки. Их хрустящие края и легкая кислинка прекрасно дополняют нежный паштет. Для более праздничной подачи можно выбрать:

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Хрустящие крекеры — для быстрой закуски до прихода гостей

Поджаренный багет — для эффектной доски с небольшими канапками

Ломтики свежего яблока — если хочется подчеркнуть фруктовые нотки блюда

Свежий тимьян — для аромата и красивого финального штриха

Паштет можно подать как часть закусочной доски, дополнив его хлебом, свежими фруктами и другими любимыми закусками.

Паштет из куриной печени с вишневым конфи — прекрасный пример того, как несколько простых ингредиентов могут превратиться в блюдо ресторанного уровня. Яблоки смягчают вкус печени, сливки придают кремообразную консистенцию, ароматные травы создают глубину, а вишня завершает композицию приятной сладко-кислой ноткой.

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