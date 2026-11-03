- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 68
- Время на прочтение
- 3 мин
Нежный паштет из куриной печени с вишневым конфи: рецепт вкусной намазки на хлеб
Забудьте об обычных бутербродах — мы расскажем вам, как приготовить кремовый паштет из куриной печени с ароматными травами, яблоками и эффектным вишневым конфи.
Есть блюда, которым не нужны сложные приемы приготовления или экзотические ингредиенты, чтобы произвести впечатление. Паштет из куриной печенис— именно такой вариант. Однако если дополнить его яблоками, ароматным розмарином и тимьяном, а сверху выложить густое вишневое конфи, знакомая закуска заиграет совершенно новыми вкусами.
Фудблогер Алина Прокудаспредлагает рецепт, в котором нежность печеночного паштета сочетается с яркой фруктовой ноткой. Вишня придаёт лёгкую кислинку, сливки делают консистенцию шелковистой, а поджаренный хлеб на закваске становится идеальным дополнением.
Ингредиенты
Для печеночного паштета
Куриная печень — примерно 900 г
Лук-шалот — 2 шт.
Большая морковь — 1 шт.
Зеленые яблоки — 2 шт.
Сливки — 150 мл
Чеснок
Соль
Молотый черный перец
Свежий тимьян — несколько веточек
Розмарин — несколько веточек
Для вишневого конфи
Замороженная вишня без косточек — 200 г
Сахар — 1 ст. л.
Кукурузный крахмал — ½ ч. л
Вода — 30 мл
Сливочное масло — 1 ст. л
Для подачи
Поджаренный хлеб на закваске
Багет
Хрустящие крекеры
Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
Куриную печень очистите от пленок и лишних прожилок, при необходимости промойте и тщательно просушите.
Лук-шалот, морковь и яблоки нарежьте крупными кусочками.
Выложите печень, овощи и яблоки в форму для запекания.
Добавьте чеснок, соль, перец, тимьян и розмарин. Именно травы придадут блюду тот самый уютный, немного осенний аромат.
Поставьте форму в духовку примерно на 40–45 мин. Время может варьироваться в зависимости от размера кусочков и особенностей духовки.
Достаньте форму из духовки и удалите жесткие стебли трав.
Переложите печень, яблоки, морковь, лук-шалот и чеснок в блендер.
По желанию добавьте сливки комнатной температуры и взбейте всё до однородной, шелковистой консистенции. Если вы любите более насыщенный вкус печени, сливки можно не добавлять — паштет всё равно будет иметь ярко выраженный вкус.
Попробуйте массу и при необходимости скорректируйте количество соли и перца.
Выложите замороженную вишню в небольшую кастрюлю, добавьте сахар и сливочное масло.
Отдельно размешайте кукурузный крахмал в воде до однородности.
Влейте смесь к вишне и готовьте на среднем огне, помешивая, пока ягоды не пустят сок, а соус не загустеет.
Если хотите получить гладкую, почти зеркальную текстуру, протрите конфи через сито. Если же вам нравятся кусочки ягод, оставьте всё как есть.
Переложите паштет в контейнер или красивую керамическую форму.
Разровняйте поверхность и распределите сверху вишневое конфи.
Поставьте блюдо в холодильник, чтобы оно полностью остыло и приобрело более плотную консистенцию. После охлаждения паштет будет удобнее намазывать на хлеб, а ягодный слой будет выглядеть особенно аппетитно.
Подача
Самый простой вариант — ломтики хлеба на закваске, поджаренные до золотистой корочки. Их хрустящие края и легкая кислинка прекрасно дополняют нежный паштет. Для более праздничной подачи можно выбрать:
Хрустящие крекеры — для быстрой закуски до прихода гостей
Поджаренный багет — для эффектной доски с небольшими канапками
Ломтики свежего яблока — если хочется подчеркнуть фруктовые нотки блюда
Свежий тимьян — для аромата и красивого финального штриха
Паштет можно подать как часть закусочной доски, дополнив его хлебом, свежими фруктами и другими любимыми закусками.
Паштет из куриной печени с вишневым конфи — прекрасный пример того, как несколько простых ингредиентов могут превратиться в блюдо ресторанного уровня. Яблоки смягчают вкус печени, сливки придают кремообразную консистенцию, ароматные травы создают глубину, а вишня завершает композицию приятной сладко-кислой ноткой.