Нежный тушеный кролик с овощами: легкий рецепт вкусного блюда

Если вы хотите удивить близких вкусным и изысканным обедом, этот рецепт тушеного кролика с овощами станет отличным выбором.

На странице romayemets рассказали о методе приготовления блюда, сочетающего в себе нежность мяса и аромат свежих овощей, а также вкусовую гармонию вина, яблочного сока и специй.

Ингредиенты Кролик 1 шт. Соль 1/2 ч.л Масло подсолнечное 1 ст.л Корень сельдерея 200 г Морковь 200 г Фенхель 100 г Чеснок 5 зубчиков Белое сухое вино 1/2 стакана Тимьян 5 веточек Смесь перца 1/2 ч.л Семена кориандра 1/3 ч.л Яблочный сок 1 стакан Вода 1 стакан Оливки зеленые 5 шт. Укроп или петрушка 6 веточек

Приготовление

Сначала кролика тщательно нарежьте на средние кусочки и посолите. Затем нагрейте подсолнечное масло в большой кастрюле на среднем огне и обжарьте кролика до образования румяной корочки со всех сторон. Нарезанные овощи – корень сельдерея, морковь, фенхель и несколько зубчиков чеснока – также подвергните легкому обжарению. После того как кролик приобретет румяную корочку, а овощи немного обжарятся, аккуратно добавьте их к мясу. К этому моменту у кастрюли уже должен появиться отличный аромат обжаренных ингредиентов, который станет основой дальнейшего тушения. Влейте белое сухое вино, добавьте чабрец, смесь перца и семян кориандра, которые подчеркнут аромат овощей и мяса. К кролику и овощам добавьте по стакану яблочного сока и воды. После добавления всех ингредиентов накройте кастрюлю пергаментом и крышкой, чтобы сохранить тепло и аромат. Тушите на маленьком огне в течение двух часов. После завершения тушения добавьте нарезанные оливки и рубленую зелень, тщательно перемешайте все вместе.

Советы:

Обжаривайте мясо и овощи отдельно, это поможет лучше раскрыть ароматы и сохранить текстуру мяса.

Долгое тушение на маленьком огне – ключ к достижению нежной консистенции мяса и насыщенного вкуса соуса.

Обратите внимание на соотношение яблочного сока и воды, чтобы не разбавить вкус, но обеспечить достаточное количество жидкости для тушения.

#кролики #кроликрецепт #мясо #простирецепты #food #диетическиерецепты #нутрициолог #нутрициология ♬ оригинальный звук — Рома Емец @romayemets Рецепт тушеного нежного кролика с овощами. Рецепт: Кролик-1 шт. Соль-1/2 ч.л. Масло подсолнечное-1 ст.л. Корень сельдерея-200 гр. Морковь-200 гр. Фенхель-100 гр. Чеснок-5 чубчиков. Белое сухое вино-1/2 стакана. Тимьян-5 веточек. Смесь перца-1/2 ч.л. Семена кориандра-1/3 ч.л. Яблочный сок-1 стакан. Вода-1 ст. Оливки зеленые –5 шт. Укроп и петрушка-6 веточек Приготовление: ✅Кролика нарезаем на средние кусочки. ✅Солим и жарим на среднем нагреве на масле до румяной корочки со всех сторон. ✅ Также обжариваем нарезанные овощи (корень сельдерея, морковь, фенхель и пару зубчиков чеснока). ✅Овощи добавляем к кролику и вливаем пол стакана белого вина. ✅Добавляем чабрец, смесь перца, семена кориандра. ✅Заливаем все по одному стакану яблочного сока и воды. ✅Накрываем пергаментом и крышкой. ✅Тушим на маленьком нагреве два часа. ✅За этот период кролик станет нежным, а на дне кастрюли образуется вкуснейший соус. ✅В конце добавляем рубленую зелень и нарезанные оливки, перемешиваем. ✅Просто и вкусно. #кролик

Этот рецепт – настоящая находка для тех, кто ценит сложные вкусовые композиции, но хочет приготовить блюдо дома с минимальными усилиями. Легкость приготовления и изысканность вкуса делают его отличной опцией для праздничных столов или уютных семейных вечеров.

Приятного аппетита!

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