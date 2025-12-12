ТСН в социальных сетях

Новогоднее печенье-елочка: рецепт рождественского лакомства

В декабре мы все немного дети, ведь с тем же нетерпением ждем света гирлянд, первых запахов мандаринов и традиционного рождественского печенья. И если классические имбирные пряники вы уже умеете готовить, пора попробовать что-то новое — нежное и сказочно красивое.

Новогоднее печенье елочки tiktok.com_@top_havchik_cooking

Фудблогер Anastasia Simashko поделилась рецептом идеального новогоднего печенья елочек — нежного, хрупкого и невероятно стильного на вид. Это тот случай, когда десерт выглядит так же хорошо, как и на вкус. И, что не менее важно, готовится очень просто.

Ингредиенты

  • Сливочное масло 115 г

  • Сахарная пудра 70 г

  • Мука 130 г

  • Кукурузный крахмал 15 г

  • Желток 1 шт.

  • Сливки 1 ст. л

  • Зеленый пищевой краситель

Украшение

  • Миндаль

  • Кондитерская посыпка

Приготовление

  1. Смешайте основу. Хорошо взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной, светлой массы.

  2. Добавьте желток и сливки, перемешайте до однородности.

  3. Добавьте сухие ингредиенты. Введите муку и крахмал. Замесите мягкое тесто.

  4. Сделайте праздничный цвет. Введите зеленый краситель и тщательно вымесите, чтобы тесто приобрело равномерный оттенок елки.

  5. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и выдавите печенье в форме маленьких елочек.

  6. Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 170°C.

  7. Полностью остудите печенье, прежде чем снимать его с противня, иначе оно может ломаться — структура очень нежная

  8. Пока печенье теплое, положите на его верхушку миндаль — он будет имитировать верхушку елки. А после остывания добавьте немного посыпки, чтобы создать эффект новогодних игрушек.

Это печенье прекрасно подходит для праздничного стола, подарочных боксов или семейной традиции — когда перед Рождеством все наполняется спокойствием, теплом и сладким запахом ванили.

