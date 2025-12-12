Новогоднее печенье-елочка: рецепт рождественского лакомства

Новогоднее печенье елочки tiktok.com_@top_havchik_cooking

Фудблогер Anastasia Simashko поделилась рецептом идеального новогоднего печенья елочек — нежного, хрупкого и невероятно стильного на вид. Это тот случай, когда десерт выглядит так же хорошо, как и на вкус. И, что не менее важно, готовится очень просто.

Ингредиенты

Сливочное масло 115 г

Сахарная пудра 70 г

Мука 130 г

Кукурузный крахмал 15 г

Желток 1 шт.

Сливки 1 ст. л

Зеленый пищевой краситель

Украшение

Миндаль

Кондитерская посыпка

Приготовление

Смешайте основу. Хорошо взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной, светлой массы. Добавьте желток и сливки, перемешайте до однородности. Добавьте сухие ингредиенты. Введите муку и крахмал. Замесите мягкое тесто. Сделайте праздничный цвет. Введите зеленый краситель и тщательно вымесите, чтобы тесто приобрело равномерный оттенок елки. Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и выдавите печенье в форме маленьких елочек. Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 170°C. Полностью остудите печенье, прежде чем снимать его с противня, иначе оно может ломаться — структура очень нежная Пока печенье теплое, положите на его верхушку миндаль — он будет имитировать верхушку елки. А после остывания добавьте немного посыпки, чтобы создать эффект новогодних игрушек.

Это печенье прекрасно подходит для праздничного стола, подарочных боксов или семейной традиции — когда перед Рождеством все наполняется спокойствием, теплом и сладким запахом ванили.