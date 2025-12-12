- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 29
- Время на прочтение
- 1 мин
Новогоднее печенье-елочка: рецепт рождественского лакомства
В декабре мы все немного дети, ведь с тем же нетерпением ждем света гирлянд, первых запахов мандаринов и традиционного рождественского печенья. И если классические имбирные пряники вы уже умеете готовить, пора попробовать что-то новое — нежное и сказочно красивое.
Фудблогер Anastasia Simashko поделилась рецептом идеального новогоднего печенья елочек — нежного, хрупкого и невероятно стильного на вид. Это тот случай, когда десерт выглядит так же хорошо, как и на вкус. И, что не менее важно, готовится очень просто.
Ингредиенты
Сливочное масло 115 г
Сахарная пудра 70 г
Мука 130 г
Кукурузный крахмал 15 г
Желток 1 шт.
Сливки 1 ст. л
Зеленый пищевой краситель
Украшение
Миндаль
Кондитерская посыпка
Приготовление
Смешайте основу. Хорошо взбейте мягкое сливочное масло с сахарной пудрой до пышной, светлой массы.
Добавьте желток и сливки, перемешайте до однородности.
Добавьте сухие ингредиенты. Введите муку и крахмал. Замесите мягкое тесто.
Сделайте праздничный цвет. Введите зеленый краситель и тщательно вымесите, чтобы тесто приобрело равномерный оттенок елки.
Переложите тесто в кондитерский мешок с насадкой «звездочка» и выдавите печенье в форме маленьких елочек.
Выпекайте 10 минут в духовке, разогретой до 170°C.
Полностью остудите печенье, прежде чем снимать его с противня, иначе оно может ломаться — структура очень нежная
Пока печенье теплое, положите на его верхушку миндаль — он будет имитировать верхушку елки. А после остывания добавьте немного посыпки, чтобы создать эффект новогодних игрушек.
Это печенье прекрасно подходит для праздничного стола, подарочных боксов или семейной традиции — когда перед Рождеством все наполняется спокойствием, теплом и сладким запахом ванили.