Новогоднее печенье "Елочки и звездочки"

Новогоднее настроение приходит вместе с хлопотами по подготовке к празднику.

Не оставляйте все на последний день, а постарайтесь максимально сделать накануне. Так, например, заранее можно испечь имбирные пряники и печенье "Елочки и звездочки".

Кстати, работа с таким печеньем – прекрасная возможность привлечь к процессу детей. Будьте уверены, они с удовольствием будут вырезать фигурки из теста, а потом украшать их. И пусть их печенье будет выглядеть не так совершенно, но оно точно будет самое вкусное.

Ингредиенты:

500-550 г муки

150 г сахара

150 г сливочного масла

2 яйца

1 апельсин

2-3 чайные ложки ванильного сахара

2-3 чайные ложки разрыхлителя

Приготовление

С апельсина теркой снять цедру и выдавить сок.

Сливочное масло растереть с сахаром и ванильным сахаром до однородного состояния, вбить яйца, влить 50 мл апельсинового сока, добавить апельсиновую цедру и хорошо вымешать.

Муку просеять с разрыхлителем, всыпать в приготовленную смесь и замесить тесто.

Готовое тесто раскатать слоем толщиной 2-3 мм, вырезать печенье и выложить на застеленный пергаментом противень.

Выпекать 10-15 минут при 180°С.

На заметку

Кроме апельсиновой цедры и ванильного сахара для ароматизации теста можно использовать лимонную цедру, молотую корицу и тертый мускатный орех или миндаль.

Чтобы печенье выглядело празднично и создавало соответствующее настроение, готовые звездочки полейте растопленным белым шоколадом, а елочки – сахарной глазурью, подкрашенной в зеленый цвет, и притрусите кондитерской посыпкой.

Если перед выпечкой в верхушках елочек и звездочек сделать отверстия, то готовым печеньем можно будет украсить новогоднюю елку.

Для новогоднего печенья подойдут специальные вырубки в виде снежинок, снеговиков, валенок, варежек и т. д.

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