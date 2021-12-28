Новогоднее печенье с вареньем: веганский рецепт

Традиционная рождественская выпечка на современный манер: веганская, безглютеновая и созданная с использованием локальных продуктов без сахара.
Предлагаем рецепт от основательницы Glossary Organic Products и экофонда Glossary Foundation Анастасии Цыбуляк.
Время подготовки – 30 минут.
Время приготовления – 10 минут.
Ингредиенты на 12 штук:
- 125 г безлактозного маргарина
- 60 г сахарной пудры + чуть-чуть для посыпания 70 г рисовой муки
- щепотка соли
- 125 г простой муки
- вишневое варенье
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 °C.
Взбейте маргарин и сахар до образования пены (не менее минуты), затем добавьте рисовую муку и соль и снова взбейте. Добавьте простую муку и медленно перемешайте, пока не превратится в рассыпчатое тесто. (На данном этапе оно должно разваливаться, не паникуйте!).
Накройте два листа пергаментом для выпечки или пергаментной бумагой. Раскатайте тесто до толщины 3мм.
Используйте нож в форме звезды, чтобы вырезать больше печенья и выложить его на листы. Затем скатайте обрезки вместе, поверните и снова нарежьте. Продолжайте, пока все тесто не будет израсходовано.
Затем с помощью ножа в форме звезды меньшего размера вырежьте "окна" из половины печенья и осторожно удалите серединки.
Выпекайте в духовке 10-12 минут, звездочки целые должны быть на верхних листьях, а звездочки "окошки" – на нижних. Не дайте им подрумяниться – они должны оставаться достаточно бледными, вы можете проверить нижнюю часть звездочек, чтобы убедиться, что они зажарились. Снимите и поместите на охлаждающую решетку.
Когда печенье полностью охладится, налейте по 1 ч. л. варенье на каждую звездочку и распределите ножом по краям. Поместите одну из "оконных" звездочек сверху и при желании посыпьте чуть-чуть сахарной пудрой.
Читайте также: