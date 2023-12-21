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Новогодняя закуска из курицы, сыра и орехов

Время готовки
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
270 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
153
Время на прочтение
1 мин
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Новогодняя закуска из курицы, сыра и орехов

Новогодняя закуска из курицы, сыра и орехов / Фото: Credits

Особенность приготовления такой закуски в том, что она не требует времени на пропитку, ее можно сразу подавать на стол. Шарики, приготовленные из мяса курицы с добавлением яиц и сыра, обваленные в семечках и орехах будут очень нежной, сытной, порционной закуской.

Ингредиенты

куриное филе
300 г
яйца
2 шт.
сыр твердый
120 г
сметана
3 ст. л.
чеснок
2 зубчика
орехи
100 г
перец черный молотый
соль
свежая зелень
  1. Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите в бульоне и мелко нарежьте.
  2. Яйца отварите 10 минут с момента закипания воды. 
  3. Сыр и яйца натрите на мелкой терке.
  4. Для соуса: смешайте сметану с чесноком, выдавленным через пресс. Добавьте перец и соль. Перемешайте. Соедините филе, яйца, сыр и соус. Все хорошо перемешайте.
  5. В отдельную тарелку выложите орехи, измельченные в мелкую крошку.
  6. Сформируйте из массы шарики небольшого размера и обваляйте их в ореховой крошке со всех сторон. Украсьте зеленью.
  7. Переложите сформированные шарики на блюдо и подавайте к столу.

Советы:

  • Сметану можно заменить майонезом.
  • Орехи могут быть любые, также можно использовать семечки. 

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Дата публикации
Просмотры
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