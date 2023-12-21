Новогодняя закуска из курицы, сыра и орехов

Особенность приготовления такой закуски в том, что она не требует времени на пропитку, ее можно сразу подавать на стол. Шарики, приготовленные из мяса курицы с добавлением яиц и сыра, обваленные в семечках и орехах будут очень нежной, сытной, порционной закуской.
Ингредиенты
- куриное филе
- 300 г
- яйца
- 2 шт.
- сыр твердый
- 120 г
- сметана
- 3 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- орехи
- 100 г
- перец черный молотый
- соль
- свежая зелень
- Куриное филе отварите в подсоленной воде 20 минут. Остудите в бульоне и мелко нарежьте.
- Яйца отварите 10 минут с момента закипания воды.
- Сыр и яйца натрите на мелкой терке.
- Для соуса: смешайте сметану с чесноком, выдавленным через пресс. Добавьте перец и соль. Перемешайте. Соедините филе, яйца, сыр и соус. Все хорошо перемешайте.
- В отдельную тарелку выложите орехи, измельченные в мелкую крошку.
- Сформируйте из массы шарики небольшого размера и обваляйте их в ореховой крошке со всех сторон. Украсьте зеленью.
- Переложите сформированные шарики на блюдо и подавайте к столу.
Советы:
- Сметану можно заменить майонезом.
- Орехи могут быть любые, также можно использовать семечки.
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