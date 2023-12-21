Новогодняя закуска из курицы, сыра и орехов

Особенность приготовления такой закуски в том, что она не требует времени на пропитку, ее можно сразу подавать на стол. Шарики, приготовленные из мяса курицы с добавлением яиц и сыра, обваленные в семечках и орехах будут очень нежной, сытной, порционной закуской.