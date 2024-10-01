Нутовый хлеб: рецепт интересной выпечки

Попробуйте приготовить этот вкусный и необычный хлеб без использования муки.
На странице Gülnar Gündüz рассказали, как испечь хлеб из нута и семян льна.
Ингредиенты
- Отварной нут
- 1 стакан
- Яйца
- 2 шт.
- Семена льна
- 1 ст. л
- Разрыхлитель
- 5 г
- Соль
- Лимонный сок
- 1 ст. л
- Оливковое масло
- 1 ст. л
Приготовление:
- Взбейте все ингредиенты в блендере до однородности;
- Разлейте смесь в одну большую или несколько маленьких форм;
- Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут.
Преимущества употребления этого хлеба:
- Нут позволяет вам чувствовать сытость в течение длительного времени, поскольку у него большое содержание клетчатки и белка;
- Семена льна поддерживают пищеварение благодаря Омега 3 и пищевым волокнам;
- Яйцо – источник белка, который ускоряет метаболизм;
Это полезный и вкусный хлеб, которым вы можете насладиться за завтраком или во время перекуса.
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