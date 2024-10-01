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Нутовый хлеб: рецепт интересной выпечки

Нутовый хлеб: рецепт интересной выпечки

Нутовый хлеб / Фото: Credits

Попробуйте приготовить этот вкусный и необычный хлеб без использования муки.

На странице Gülnar Gündüz рассказали, как испечь хлеб из нута и семян льна.

Ингредиенты

Отварной нут
1 стакан
Яйца
2 шт.
Семена льна
1 ст. л
Разрыхлитель
5 г
Соль
Лимонный сок
1 ст. л
Оливковое масло
1 ст. л

Приготовление:

  • Взбейте все ингредиенты в блендере до однородности;
  • Разлейте смесь в одну большую или несколько маленьких форм;
  • Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут.

Преимущества употребления этого хлеба:

  • Нут позволяет вам чувствовать сытость в течение длительного времени, поскольку у него большое содержание клетчатки и белка;
  • Семена льна поддерживают пищеварение благодаря Омега 3 и пищевым волокнам;
  • Яйцо – источник белка, который ускоряет метаболизм;

Это полезный и вкусный хлеб, которым вы можете насладиться за завтраком или во время перекуса.

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