Нутовый хлеб: рецепт интересной выпечки

Попробуйте приготовить этот вкусный и необычный хлеб без использования муки.

На странице Gülnar Gündüz рассказали, как испечь хлеб из нута и семян льна.

Ингредиенты Отварной нут 1 стакан Яйца 2 шт. Семена льна 1 ст. л Разрыхлитель 5 г Соль Лимонный сок 1 ст. л Оливковое масло 1 ст. л

Приготовление:

Взбейте все ингредиенты в блендере до однородности;

Разлейте смесь в одну большую или несколько маленьких форм;

Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут.

Преимущества употребления этого хлеба:

Нут позволяет вам чувствовать сытость в течение длительного времени, поскольку у него большое содержание клетчатки и белка;

Семена льна поддерживают пищеварение благодаря Омега 3 и пищевым волокнам;

Яйцо – источник белка, который ускоряет метаболизм;

Это полезный и вкусный хлеб, которым вы можете насладиться за завтраком или во время перекуса.

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