Одесская паска со сливками — рецепт выпечки, которая наполнит дом праздничным ароматом

Есть рецепты, которые со временем превращаются в добрую традицию, именно такой является одесская пасха. Она нежная, ароматная, немного влажная и невероятно вкусная.

Станислава Бондаренко
Одесский кулич со сливками tiktok.com/@baking.and.more4u

Пасха — это не просто десерт, а символ Пасхи, уюта и семейных моментов. И если классические рецепты уже знакомы, самое время попробовать что-то особенное, например, вариант со сливками, который делает тесто более нежным и насыщенным.

Фудблогер и автор страницы Nata.cooking рассказала о рецепте сдобной паски по-одесски, который сочетает в себе традиции и современные кулинарные хитрости.

Ингредиенты

Опара

  • молоко 150 мл

  • сливки 100 мл

  • живые дрожжи 35 г

  • сахар 1 ст. л

  • мука 3-4 ст. л

Тесто

  • яйца 2 шт.

  • желтки 3 шт.

  • сахар 180-200 г

  • крепкий алкоголь 25 мл

  • соль ¼ ч. л

  • куркума (для цвета, по желанию) ¼-½ ч. л

  • цедра апельсина

  • муки 600-650 г

  • сливочное масло 120 г

  • растительное масло 50 мл

  • сухофрукты 100-200 г

Приготовление

Сухофрукты

  1. Промойте и замочите сухофрукты в смеси алкоголя и апельсинового сока (1:1) минимум на ночь, а лучше на 24 часа.

  2. Перед добавлением обсушите и присыпьте мукой, так они равномерно распределятся в тесте.

Опара

  1. Смешайте теплое, но не горячее, молоко, сливки, дрожжи, сахар и муку.

  2. Накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Готовая опара должна подняться и стать воздушной, это сигнал, что дрожжи работают правильно.

Замешивание теста

  1. Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены, это займет около 3-4 мин.

  2. Добавьте алкоголь, куркуму и цедру апельсина.

  3. Муку вводите постепенно, в 3-4 этапа, чтобы не «забить» тесто.

  4. Когда оно начнет формироваться, переложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом.

  5. Замешивайте вручную примерно 10 мин, а после добавления масла еще 10-20 мин. В результате тесто должно быть эластичным, мягким и немного «плывущим».

Лайфхак: несколько десятков раз «отбейте» тесто об стол, это улучшит структуру и сделает его менее липким.

Подъем

  1. Оставьте тесто в теплом месте на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в 2-3 раза.

  2. После этого обомните тесто, добавьте сухофрукты без жидкости, аккуратно вымешайте и разложите в формы.

  3. Дайте подойти еще примерно 40 мин.

Выпекание

  1. Выпекайте при температуре 170-175°C в течение 30-40 мин, в зависимости от размера ваших куличей. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Одесская паска со сливками — это не просто еще один вариант пасхальной выпечки, а история о тепле дома, неспешных утрах на кухне и традициях, которые рождаются собственноручно.

