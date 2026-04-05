Одесский кулич со сливками tiktok.com/@baking.and.more4u

Реклама

Пасха — это не просто десерт, а символ Пасхи, уюта и семейных моментов. И если классические рецепты уже знакомы, самое время попробовать что-то особенное, например, вариант со сливками, который делает тесто более нежным и насыщенным.

Фудблогер и автор страницы Nata.cooking рассказала о рецепте сдобной паски по-одесски, который сочетает в себе традиции и современные кулинарные хитрости.

Ингредиенты

Опара

молоко 150 мл

сливки 100 мл

живые дрожжи 35 г

сахар 1 ст. л

мука 3-4 ст. л

Тесто

яйца 2 шт.

желтки 3 шт.

сахар 180-200 г

крепкий алкоголь 25 мл

соль ¼ ч. л

куркума (для цвета, по желанию) ¼-½ ч. л

цедра апельсина

муки 600-650 г

сливочное масло 120 г

растительное масло 50 мл

сухофрукты 100-200 г

Приготовление

Сухофрукты

Промойте и замочите сухофрукты в смеси алкоголя и апельсинового сока (1:1) минимум на ночь, а лучше на 24 часа. Перед добавлением обсушите и присыпьте мукой, так они равномерно распределятся в тесте.

Опара

Смешайте теплое, но не горячее, молоко, сливки, дрожжи, сахар и муку. Накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Готовая опара должна подняться и стать воздушной, это сигнал, что дрожжи работают правильно.

Замешивание теста

Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены, это займет около 3-4 мин. Добавьте алкоголь, куркуму и цедру апельсина. Муку вводите постепенно, в 3-4 этапа, чтобы не «забить» тесто. Когда оно начнет формироваться, переложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом. Замешивайте вручную примерно 10 мин, а после добавления масла еще 10-20 мин. В результате тесто должно быть эластичным, мягким и немного «плывущим».

Лайфхак: несколько десятков раз «отбейте» тесто об стол, это улучшит структуру и сделает его менее липким.

Реклама

Подъем

Оставьте тесто в теплом месте на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в 2-3 раза. После этого обомните тесто, добавьте сухофрукты без жидкости, аккуратно вымешайте и разложите в формы. Дайте подойти еще примерно 40 мин.

Выпекание

Выпекайте при температуре 170-175°C в течение 30-40 мин, в зависимости от размера ваших куличей. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.

Одесская паска со сливками — это не просто еще один вариант пасхальной выпечки, а история о тепле дома, неспешных утрах на кухне и традициях, которые рождаются собственноручно.