Одесская паска со сливками — рецепт выпечки, которая наполнит дом праздничным ароматом
Есть рецепты, которые со временем превращаются в добрую традицию, именно такой является одесская пасха. Она нежная, ароматная, немного влажная и невероятно вкусная.
Пасха — это не просто десерт, а символ Пасхи, уюта и семейных моментов. И если классические рецепты уже знакомы, самое время попробовать что-то особенное, например, вариант со сливками, который делает тесто более нежным и насыщенным.
Фудблогер и автор страницы Nata.cooking рассказала о рецепте сдобной паски по-одесски, который сочетает в себе традиции и современные кулинарные хитрости.
Ингредиенты
Опара
молоко 150 мл
сливки 100 мл
живые дрожжи 35 г
сахар 1 ст. л
мука 3-4 ст. л
Тесто
яйца 2 шт.
желтки 3 шт.
сахар 180-200 г
крепкий алкоголь 25 мл
соль ¼ ч. л
куркума (для цвета, по желанию) ¼-½ ч. л
цедра апельсина
муки 600-650 г
сливочное масло 120 г
растительное масло 50 мл
сухофрукты 100-200 г
Приготовление
Сухофрукты
Промойте и замочите сухофрукты в смеси алкоголя и апельсинового сока (1:1) минимум на ночь, а лучше на 24 часа.
Перед добавлением обсушите и присыпьте мукой, так они равномерно распределятся в тесте.
Опара
Смешайте теплое, но не горячее, молоко, сливки, дрожжи, сахар и муку.
Накройте и оставьте в теплом месте на 20-30 мин. Готовая опара должна подняться и стать воздушной, это сигнал, что дрожжи работают правильно.
Замешивание теста
Яйца взбейте с сахаром и солью до пышной пены, это займет около 3-4 мин.
Добавьте алкоголь, куркуму и цедру апельсина.
Муку вводите постепенно, в 3-4 этапа, чтобы не «забить» тесто.
Когда оно начнет формироваться, переложите его на рабочую поверхность, смазанную маслом.
Замешивайте вручную примерно 10 мин, а после добавления масла еще 10-20 мин. В результате тесто должно быть эластичным, мягким и немного «плывущим».
Лайфхак: несколько десятков раз «отбейте» тесто об стол, это улучшит структуру и сделает его менее липким.
Подъем
Оставьте тесто в теплом месте на 1,5-2 часа, пока оно не увеличится в 2-3 раза.
После этого обомните тесто, добавьте сухофрукты без жидкости, аккуратно вымешайте и разложите в формы.
Дайте подойти еще примерно 40 мин.
Выпекание
Выпекайте при температуре 170-175°C в течение 30-40 мин, в зависимости от размера ваших куличей. Готовность проверяйте деревянной шпажкой, она должна быть сухой.
Одесская паска со сливками — это не просто еще один вариант пасхальной выпечки, а история о тепле дома, неспешных утрах на кухне и традициях, которые рождаются собственноручно.