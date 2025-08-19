- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Одесский форшмак: рецепт и полезные советы от Саввы Либкина
Форшмак — это больше чем закуска, для Одессы он стал частью кулинарной культуры, которая передается из поколения в поколение. И хотя у этого блюда еврейские корни, именно на берегу Черного моря оно приобрело особый характер и вкус.
Известный ресторатор Савва Либкин поделился рецептом настоящего одесского форшмака, который покоряет нежной текстурой, сбалансированным сочетанием сельди и яблока и тем самым «одесским шармом».
Форшмак происходит от немецкого слова Vorspeise — «закуска». В восточноевропейской кухне он прижился как паштет из сельди с добавлением лука и яблока. В Одессе это блюдо получило свою уникальную подачу, намазка на черный хлеб, идеальное дополнение к охлажденной водке или даже бокалу сухого белого вина.
Ингредиенты
- Сельдь (желательно дунайка "мальчик", она жирнее и сочнее)
- Кислое яблоко (идеально подходит "Симиренко")
- Белая булочка (немного подсушенная)
- Молоко
- Сливочное масло
- Маленькая луковица
- Лимон
- Соль
- Черный молотый перец
Приготовление
Сельдь не потрошите, а снимите кожу, сделайте несколько надрезов вдоль спины. Затем, когда будете держать за хвост, разрежьте ее пополам, кости остаются на спинке, а вы получаете два чистых филе. Важно тщательно вынуть все мелкие косточки.
Отрежьте корочку с булочки, мякиш замочите в молоке на несколько минут, а затем хорошо отожмите, он должен стать нежным, но не мокрым.
Лук и яблоко очистите и натрите на мелкой терке. У яблока удалите сердцевину и семена. Кислинка яблока сделает вкус более сбалансированным.
В глубокой миске соедините филе сельди (мелко порубленное), отжатую булочку, тертое яблоко, лук и мягкое сливочное масло. Добавьте соль, перец и немного лимонного сока. Хорошо вымесите, пока масса не станет однородной.
Подача
Форшмак — универсальный. Его можно подавать:
на черном бородинском хлебе, слегка поджаренном,
на гренках из белой булочки с каплей оливкового масла,
как намазка к картофелю или даже в мини-канапках для праздничного стола.
Советы
Сельдь лучше брать жирную, именно такая дает нежность и нужную консистенцию.
Не переборщите с луком, его задача придать остроты, но не перебить вкус.
Форшмак становится еще вкуснее на следующий день, когда ингредиенты хорошо «подружатся».
Форшмак — это блюдо, которое объединяет поколения. Его вкус напоминает детство, теплые семейные ужины и ту самую одесскую атмосферу, где кухня всегда была сердцем дома. Приготовьте форшмак по рецепту Саввы Либкина и на вашем столе появится частичка настоящей Одессы.