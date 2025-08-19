ТСН в социальных сетях

Одесский форшмак: рецепт и полезные советы от Саввы Либкина

Форшмак — это больше чем закуска, для Одессы он стал частью кулинарной культуры, которая передается из поколения в поколение. И хотя у этого блюда еврейские корни, именно на берегу Черного моря оно приобрело особый характер и вкус.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
240 ккал
Одесский форшмак

Одесский форшмак / © Credits

Известный ресторатор Савва Либкин поделился рецептом настоящего одесского форшмака, который покоряет нежной текстурой, сбалансированным сочетанием сельди и яблока и тем самым «одесским шармом».

Форшмак происходит от немецкого слова Vorspeise — «закуска». В восточноевропейской кухне он прижился как паштет из сельди с добавлением лука и яблока. В Одессе это блюдо получило свою уникальную подачу, намазка на черный хлеб, идеальное дополнение к охлажденной водке или даже бокалу сухого белого вина.

Ингредиенты

Сельдь (желательно дунайка "мальчик", она жирнее и сочнее)
1 шт.
Кислое яблоко (идеально подходит "Симиренко")
1 шт.
Белая булочка (немного подсушенная)
½ шт.
Молоко
100 мл
Сливочное масло
100 г
Маленькая луковица
1 шт.
Лимон
1 шт.
Соль
Черный молотый перец

Приготовление

  1. Сельдь не потрошите, а снимите кожу, сделайте несколько надрезов вдоль спины. Затем, когда будете держать за хвост, разрежьте ее пополам, кости остаются на спинке, а вы получаете два чистых филе. Важно тщательно вынуть все мелкие косточки.

  2. Отрежьте корочку с булочки, мякиш замочите в молоке на несколько минут, а затем хорошо отожмите, он должен стать нежным, но не мокрым.

  3. Лук и яблоко очистите и натрите на мелкой терке. У яблока удалите сердцевину и семена. Кислинка яблока сделает вкус более сбалансированным.

  4. В глубокой миске соедините филе сельди (мелко порубленное), отжатую булочку, тертое яблоко, лук и мягкое сливочное масло. Добавьте соль, перец и немного лимонного сока. Хорошо вымесите, пока масса не станет однородной.

Подача

Форшмак — универсальный. Его можно подавать:

  • на черном бородинском хлебе, слегка поджаренном,

  • на гренках из белой булочки с каплей оливкового масла,

  • как намазка к картофелю или даже в мини-канапках для праздничного стола.

Советы

  • Сельдь лучше брать жирную, именно такая дает нежность и нужную консистенцию.

  • Не переборщите с луком, его задача придать остроты, но не перебить вкус.

  • Форшмак становится еще вкуснее на следующий день, когда ингредиенты хорошо «подружатся».

Форшмак — это блюдо, которое объединяет поколения. Его вкус напоминает детство, теплые семейные ужины и ту самую одесскую атмосферу, где кухня всегда была сердцем дома. Приготовьте форшмак по рецепту Саввы Либкина и на вашем столе появится частичка настоящей Одессы.

