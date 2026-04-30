Оджахури — рецепт грузинского блюда, со специями и ароматным картофелем
Когда хочется сытного, ароматного и по-настоящему домашнего блюда, грузинская кухня всегда приходит на помощь. Оджахури — блюдо, в котором простые ингредиенты превращаются в глубокий, насыщенный вкус с картофелем, нежной курицей и специями.
Оджахури считается одним из самых любимых домашних блюд грузинской кухни. Его название даже переводится как «семейное» и это очень точно передает его характер, ведь оно простое в приготовлении, сытное и будто создано для совместного семейного ужина.
О рецепте его приготовления рассказали на странице kastrulkavalidola, оно не требует сложных техник, но требует немного терпения, потому что каждый ингредиент проходит отдельный этап обжарки, чтобы в результате собраться в единую гармоничную композицию.
Ингредиенты
- картофель
- 4-5 шт.
- лук
- 3 шт.
- болгарский перец
- 2 шт.
- масло
-
- куриные ножки
- 5 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- хмели-сунели
- 1 ч. л
- соль
-
- помидор
- 1 шт.
- петрушка
-
- кинза
-
- укроп
-
Приготовление
Сначала нарежьте картофель, лук и болгарский перец.
Разогрейте масло в сотейнике и обжарьте куриные ножки до золотистой корочки.
После этого достаньте их.
В том же масле обжарьте картофель до румяности. Он должен стать хрустящим снаружи и мягким внутри.
Отложите его в сторону.
На этой же основе обжарьте лук до легкого золотистого оттенка.
Добавьте болгарский перец, измельченный чеснок, хмели-сунели и соль.
Верните в сотейник картофель и куриные ножки.
Добавьте нарезанный помидор.
Накройте крышкой и тушите 15-20 мин, чтобы все вкусы соединились в единое целое.
Перед подачей щедро посыпьте петрушкой, кинзой и укропом.
Золотистый картофель, сочная курица, ароматные специи и свежая зелень формируют блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для уютного семейного застолья.
Простота его приготовления не означает простой вкус, наоборот, именно в ней рождается его глубина.