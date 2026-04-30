Оджахури

Оджахури считается одним из самых любимых домашних блюд грузинской кухни. Его название даже переводится как «семейное» и это очень точно передает его характер, ведь оно простое в приготовлении, сытное и будто создано для совместного семейного ужина.

О рецепте его приготовления рассказали на странице kastrulkavalidola, оно не требует сложных техник, но требует немного терпения, потому что каждый ингредиент проходит отдельный этап обжарки, чтобы в результате собраться в единую гармоничную композицию.

Ингредиенты картофель 4-5 шт. лук 3 шт. болгарский перец 2 шт. масло куриные ножки 5 шт. чеснок 2 зубчика хмели-сунели 1 ч. л соль помидор 1 шт. петрушка кинза укроп

Приготовление

Сначала нарежьте картофель, лук и болгарский перец. Разогрейте масло в сотейнике и обжарьте куриные ножки до золотистой корочки. После этого достаньте их. В том же масле обжарьте картофель до румяности. Он должен стать хрустящим снаружи и мягким внутри. Отложите его в сторону. На этой же основе обжарьте лук до легкого золотистого оттенка. Добавьте болгарский перец, измельченный чеснок, хмели-сунели и соль. Верните в сотейник картофель и куриные ножки. Добавьте нарезанный помидор. Накройте крышкой и тушите 15-20 мин, чтобы все вкусы соединились в единое целое. Перед подачей щедро посыпьте петрушкой, кинзой и укропом.

Золотистый картофель, сочная курица, ароматные специи и свежая зелень формируют блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для уютного семейного застолья.

Простота его приготовления не означает простой вкус, наоборот, именно в ней рождается его глубина.

