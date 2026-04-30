Оджахури — рецепт грузинского блюда, со специями и ароматным картофелем

Когда хочется сытного, ароматного и по-настоящему домашнего блюда, грузинская кухня всегда приходит на помощь. Оджахури — блюдо, в котором простые ингредиенты превращаются в глубокий, насыщенный вкус с картофелем, нежной курицей и специями.

Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Оджахури / © Credits

Оджахури считается одним из самых любимых домашних блюд грузинской кухни. Его название даже переводится как «семейное» и это очень точно передает его характер, ведь оно простое в приготовлении, сытное и будто создано для совместного семейного ужина.

О рецепте его приготовления рассказали на странице kastrulkavalidola, оно не требует сложных техник, но требует немного терпения, потому что каждый ингредиент проходит отдельный этап обжарки, чтобы в результате собраться в единую гармоничную композицию.

Ингредиенты

картофель
4-5 шт.
лук
3 шт.
болгарский перец
2 шт.
масло
куриные ножки
5 шт.
чеснок
2 зубчика
хмели-сунели
1 ч. л
соль
помидор
1 шт.
петрушка
кинза
укроп

Приготовление

  1. Сначала нарежьте картофель, лук и болгарский перец.

  2. Разогрейте масло в сотейнике и обжарьте куриные ножки до золотистой корочки.

  3. После этого достаньте их.

  4. В том же масле обжарьте картофель до румяности. Он должен стать хрустящим снаружи и мягким внутри.

  5. Отложите его в сторону.

  6. На этой же основе обжарьте лук до легкого золотистого оттенка.

  7. Добавьте болгарский перец, измельченный чеснок, хмели-сунели и соль.

  8. Верните в сотейник картофель и куриные ножки.

  9. Добавьте нарезанный помидор.

  10. Накройте крышкой и тушите 15-20 мин, чтобы все вкусы соединились в единое целое.

  11. Перед подачей щедро посыпьте петрушкой, кинзой и укропом.

Золотистый картофель, сочная курица, ароматные специи и свежая зелень формируют блюдо, которое одинаково хорошо подходит и для будничного ужина, и для уютного семейного застолья.

Простота его приготовления не означает простой вкус, наоборот, именно в ней рождается его глубина.

