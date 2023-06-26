Огурцы малосольные с чесноком  и укропом: готовятся в пакете

Малосольные огурчики в пакете получаются хрустящими, пропитанные ароматом чеснока, перца и укропа.
Готовятся очень быстро: огурцы моют, срезают кончики, сложили в пакет и засыпают сахаром, солью и зеленью. Сейчас, когда только начинается сезон, с молодой картошкой они просто объедение.
Ингредиенты
- огурцы маленькие – 1 кг;
- чеснок – 4 зубчика;
- укроп;
- соль – 1 ст л (без горки);
- сахар – 0,5 чл;
- перец душистый – 2 шт.
Приготовление
Огурцы промойте под проточной водой. Выложите в миску и залейте холодной водой на 30 минут. Выложите из воды, срежьте кончики.
Чеснок очистите и нарежьте дольками, укроп измельчите.
В плотный пакет выложите огурцы, чеснок, укроп, перец, всыпьте сахар и соль. Крепко завяжите пакет. Хорошо потрясите из стороны в сторону. Положите в миску (так как может выделяться жидкость).
Оставьте пакет на 4 часа при комнатной температуре, а затем положите в холодильник на 6 часов.
Советы
- Огурцы можно положить в холодильник на сутки.
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