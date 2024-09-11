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Огурцы по-корейски с морковью и болгарским перцем: быстрый рецепт

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
48 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
352
Время на прочтение
1 мин
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Огурцы по-корейски с морковью и болгарским перцем: быстрый рецепт

Огурцы по-корейски с морковью и болгарским перцем / Фото: Credits

Приготовьте аппетитный, сочный, слегка островатый салат на скорую руку, который готовится за считаные минуты – отличная закуска к мясу, рыбе или картофелю. 

В состав блюда входят огурцы, морковь, болгарский перец и пикантная заправка. Нужно подготовить овощи, нарезать, затем приготовить заправку из меда, соевого соуса, лимонного сока, чеснока, перца чили и кунжута. 

Ингредиенты

огурцы
4 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
мед
1 ч. л.
чеснок
2 зубчикка
сок лимона
1 ст. л.
соевый соус
2 ст. л.
перец  «Чили» молотый
1/3 ч. л.
масло оливковое
1 ст. л.
кунжут
соль
  1. Огурцы, морковь, болгарский перец помойте. 
  2. Огурцы нарежьте крупными брусочками.
  3. У перца удалите семена, плодоножку и нарежьте крупной соломкой.
  4. Морковь очистите и натрите на корейской терке.
  5. Все нарезанные овощи выложите в миску.
  6. Кунжут прокалите на горячей сухой сковороде.
  7. Чеснок очистите и выдавите через пресс.
  8. Для заправки соедините оливковое масло, сок лимона, соевый соус, мед, чеснок, перец «Чили», соль и хорошо перемешайте. Полейте заправкой овощи и еще раз перемешайте. Посыпьте кунжутом. Отправьте в холодильник не менее чем на 15 минут.

Советы:

  • Салат желательно оставить настояться на 8-12 часов.
  • Сок лимона можно заменить уксусом 9%-ным или яблочным.

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