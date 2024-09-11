Огурцы по-корейски с морковью и болгарским перцем: быстрый рецепт

Приготовьте аппетитный, сочный, слегка островатый салат на скорую руку, который готовится за считаные минуты – отличная закуска к мясу, рыбе или картофелю.

В состав блюда входят огурцы, морковь, болгарский перец и пикантная заправка. Нужно подготовить овощи, нарезать, затем приготовить заправку из меда, соевого соуса, лимонного сока, чеснока, перца чили и кунжута.

Ингредиенты огурцы 4 шт. морковь 1 шт. перец болгарский 1 шт. мед 1 ч. л. чеснок 2 зубчикка сок лимона 1 ст. л. соевый соус 2 ст. л. перец «Чили» молотый 1/3 ч. л. масло оливковое 1 ст. л. кунжут соль

Огурцы, морковь, болгарский перец помойте. Огурцы нарежьте крупными брусочками. У перца удалите семена, плодоножку и нарежьте крупной соломкой. Морковь очистите и натрите на корейской терке. Все нарезанные овощи выложите в миску. Кунжут прокалите на горячей сухой сковороде. Чеснок очистите и выдавите через пресс. Для заправки соедините оливковое масло, сок лимона, соевый соус, мед, чеснок, перец «Чили», соль и хорошо перемешайте. Полейте заправкой овощи и еще раз перемешайте. Посыпьте кунжутом. Отправьте в холодильник не менее чем на 15 минут.

Советы:

Салат желательно оставить настояться на 8-12 часов.

Сок лимона можно заменить уксусом 9%-ным или яблочным.

Читайте также: