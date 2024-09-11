Огурцы по-корейски с морковью и болгарским перцем: быстрый рецепт

Приготовьте аппетитный, сочный, слегка островатый салат на скорую руку, который готовится за считаные минуты – отличная закуска к мясу, рыбе или картофелю.
В состав блюда входят огурцы, морковь, болгарский перец и пикантная заправка. Нужно подготовить овощи, нарезать, затем приготовить заправку из меда, соевого соуса, лимонного сока, чеснока, перца чили и кунжута.
Ингредиенты
- огурцы
- 4 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- мед
- 1 ч. л.
- чеснок
- 2 зубчикка
- сок лимона
- 1 ст. л.
- соевый соус
- 2 ст. л.
- перец «Чили» молотый
- 1/3 ч. л.
- масло оливковое
- 1 ст. л.
- кунжут
- соль
- Огурцы, морковь, болгарский перец помойте.
- Огурцы нарежьте крупными брусочками.
- У перца удалите семена, плодоножку и нарежьте крупной соломкой.
- Морковь очистите и натрите на корейской терке.
- Все нарезанные овощи выложите в миску.
- Кунжут прокалите на горячей сухой сковороде.
- Чеснок очистите и выдавите через пресс.
- Для заправки соедините оливковое масло, сок лимона, соевый соус, мед, чеснок, перец «Чили», соль и хорошо перемешайте. Полейте заправкой овощи и еще раз перемешайте. Посыпьте кунжутом. Отправьте в холодильник не менее чем на 15 минут.
Советы:
- Салат желательно оставить настояться на 8-12 часов.
- Сок лимона можно заменить уксусом 9%-ным или яблочным.
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