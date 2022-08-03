Огурец, фаршированный салатом из тунца: рецепт эффектной закуски

Главные требования к закуске - она должна быть не очень сытной, чтобы не перебить аппетит, полезной, потому что принципы правильного питания не предполагают исключений, и эффектной, потому что начало застолья задает тон всему мероприятию.

Консервированный тунец прекрасно сочетается с огурцом и сельдереем. Это блюдо имеет два варианта подачи, все зависит от того, какие огурцы вы выберете для приготовления закуски.

Ингредиенты

тунец, консервированный в собственном соку - 2 банки

огурцы - 1-2 больших или 5-6 мелких

болгарский перец - 0,5 шт.

сельдерей - 1 стебель

майонез - 2-3 ст. л.

горчица - 2 ст. л.

паприка - 1 ч. л.

соль и перец по вкусу

Приготовление

Огурцы разрежьте на половинки вдоль, удалите семена и оставьте на тарелке.

Тунец достаньте из банок, слегка разомните, чтобы не осталось крупных кусков. Добавьте горчицу и майонез и перемешайте. Измельчите сельдерей и болгарский перец, добавьте паприку и хорошо перемешайте с тунцом, заправленным майонезом.

Выложите салат на ломтик огурца. Лучше подавать слегка охлажденным.

Второй вариант подачи: чашки из огурцов с салатом

Фото: Credits

Нарежьте большой огурец на довольно крупные кусочки. Вырежьте серединку каждого ломтика, чтобы осталось небольшое углубление для салата из тунца. Разложите салат в "чашки" из огурцов.

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