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Огурец, фаршированный салатом из тунца: рецепт эффектной закуски

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Огурец, фаршированный салатом из тунца: рецепт эффектной закуски

Фото: Credits

Главные требования к закуске - она должна быть не очень сытной, чтобы не перебить аппетит, полезной, потому что принципы правильного питания не предполагают исключений, и эффектной, потому что начало застолья задает тон всему мероприятию.

Консервированный тунец прекрасно сочетается с огурцом и сельдереем. Это блюдо имеет два варианта подачи, все зависит от того, какие огурцы вы выберете для приготовления закуски. 

Ингредиенты

  • тунец, консервированный в собственном соку - 2 банки
  • огурцы - 1-2 больших или 5-6 мелких
  • болгарский перец - 0,5 шт.
  • сельдерей - 1 стебель 
  • майонез - 2-3 ст. л.
  • горчица - 2 ст. л.
  • паприка - 1 ч. л.
  • соль и перец по вкусу

Приготовление

Огурцы разрежьте на половинки вдоль, удалите семена и оставьте на тарелке. 
Тунец достаньте из банок, слегка разомните, чтобы не осталось крупных кусков. Добавьте горчицу и майонез и перемешайте. Измельчите сельдерей и болгарский перец, добавьте паприку и хорошо перемешайте с тунцом, заправленным майонезом. 
Выложите салат на ломтик огурца. Лучше подавать слегка охлажденным. 

Второй вариант подачи: чашки из огурцов с салатом

© Credits
Фото: Credits

Нарежьте большой огурец на довольно крупные кусочки. Вырежьте серединку каждого ломтика, чтобы осталось небольшое углубление для салата из тунца. Разложите салат в "чашки" из огурцов. 

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