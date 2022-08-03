Огурец, фаршированный салатом из тунца: рецепт эффектной закуски

Главные требования к закуске - она должна быть не очень сытной, чтобы не перебить аппетит, полезной, потому что принципы правильного питания не предполагают исключений, и эффектной, потому что начало застолья задает тон всему мероприятию.
Консервированный тунец прекрасно сочетается с огурцом и сельдереем. Это блюдо имеет два варианта подачи, все зависит от того, какие огурцы вы выберете для приготовления закуски.
Ингредиенты
- тунец, консервированный в собственном соку - 2 банки
- огурцы - 1-2 больших или 5-6 мелких
- болгарский перец - 0,5 шт.
- сельдерей - 1 стебель
- майонез - 2-3 ст. л.
- горчица - 2 ст. л.
- паприка - 1 ч. л.
- соль и перец по вкусу
Приготовление
Огурцы разрежьте на половинки вдоль, удалите семена и оставьте на тарелке.
Тунец достаньте из банок, слегка разомните, чтобы не осталось крупных кусков. Добавьте горчицу и майонез и перемешайте. Измельчите сельдерей и болгарский перец, добавьте паприку и хорошо перемешайте с тунцом, заправленным майонезом.
Выложите салат на ломтик огурца. Лучше подавать слегка охлажденным.
Второй вариант подачи: чашки из огурцов с салатом
Нарежьте большой огурец на довольно крупные кусочки. Вырежьте серединку каждого ломтика, чтобы осталось небольшое углубление для салата из тунца. Разложите салат в "чашки" из огурцов.
Читайте также:
- Как замариновать красный лук: очень быстрый рецепт
- Как солить огурцы: топ-5 рецептов
- Вызывают привыкание: рецепт быстрых маринованных огурцов