Огуречная соль: рецепт приправы всего из двух ингредиентов

Необычный рецепт приготовления ароматной соли, который вы легко сможете повторить на собственной кухне.

Фудблогер Carleigh Bodrug показала, как приготовить ароматную соль, которая может стать настоящей изюминкой многих ваших блюд.

Ингредиенты Соленые огурцы Соль

Приготовление:

Нарежьте огурцы слайсами и высушивайте их в духовке в течение 3-4 часов при самой низкой температуре;

Затем переблендерите их в порошок;

Смешайте с солью и храните как любую другую специю.

Такая соль отлично подойдёт к салатам, рыбе или попкорну.

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