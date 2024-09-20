Огуречный лимонад: рецепт полезного освежающего напитка

Если вы хотите освежиться и укрепить здоровье, этот богатый витаминами, низкокалорийный напиток именно для вас.

Фудблогер Gülnar Gündüz показала, как приготовить вкусный лимонад с низкой калорийностью, который придаст вашей коже естественный блеск благодаря содержанию огурца и лимона. Также он укрепит ваш иммунитет благодаря витамину С и антибактериальным свойствам меда.

Ингредиенты Огурец 2 шт. Лимон 1 шт. Вода 400 мл Мед 2 ст. л

Приготовление:

Огурцы измельчите и взбейте в блендере;

Процедите смесь с помощью ситечка или марли;

К полученному огуречному соку добавьте лимонный сок и мед. Тщательно все перемешайте;

Добавьте в стакан лед и залейте его освежающей смесью.

Это действительно вкусный и необычный лимонад, который может стать одним из ваших любимых напитков.

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