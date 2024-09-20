Огуречный лимонад: рецепт полезного освежающего напитка

Если вы хотите освежиться и укрепить здоровье, этот богатый витаминами, низкокалорийный напиток именно для вас.
Фудблогер Gülnar Gündüz показала, как приготовить вкусный лимонад с низкой калорийностью, который придаст вашей коже естественный блеск благодаря содержанию огурца и лимона. Также он укрепит ваш иммунитет благодаря витамину С и антибактериальным свойствам меда.
Ингредиенты
- Огурец
- 2 шт.
- Лимон
- 1 шт.
- Вода
- 400 мл
- Мед
- 2 ст. л
Приготовление:
- Огурцы измельчите и взбейте в блендере;
- Процедите смесь с помощью ситечка или марли;
- К полученному огуречному соку добавьте лимонный сок и мед. Тщательно все перемешайте;
- Добавьте в стакан лед и залейте его освежающей смесью.
Это действительно вкусный и необычный лимонад, который может стать одним из ваших любимых напитков.
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