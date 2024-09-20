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Огуречный лимонад: рецепт полезного освежающего напитка

Огуречный лимонад: рецепт полезного освежающего напитка

Огуречный лимонад: рецепт полезного напитка / Фото: Credits

Если вы хотите освежиться и укрепить здоровье, этот богатый витаминами, низкокалорийный напиток именно для вас.

Фудблогер Gülnar Gündüz показала, как приготовить вкусный лимонад с низкой калорийностью, который придаст вашей коже естественный блеск благодаря содержанию огурца и лимона. Также он укрепит ваш иммунитет благодаря витамину С и антибактериальным свойствам меда.

Ингредиенты

Огурец
2 шт.
Лимон
1 шт.
Вода
400 мл
Мед
2 ст. л

Приготовление:

  • Огурцы измельчите и взбейте в блендере;
  • Процедите смесь с помощью ситечка или марли;
  • К полученному огуречному соку добавьте лимонный сок и мед. Тщательно все перемешайте;
  • Добавьте в стакан лед и залейте его освежающей смесью.

Это действительно вкусный и необычный лимонад, который может стать одним из ваших любимых напитков.

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