Огуречный соус "Релиш": рецепт вкусной консервации к мясу и бургерам

Огуречный соус «Релиш»

Эта пикантная закуска пришла к нам из западной кухни, где ее подают к бургерам, хот-догам, стейкам и даже к рыбе. Она сочетает свежесть огурца, нежную сладость болгарского перца и яркую горчичную нотку.

«Релиш» — это соус-закуска из мелко нарезанных овощей или фруктов в маринаде, который имеет насыщенный вкус и выразительный аромат. Чаще всего его готовят на основе огурцов и добавляют специи и уксус. Благодаря особой технологии приготовления, о которой рассказали на странице VD Necrasova, соус получается густым, ароматным и прекрасно сохраняет свежий вкус даже зимой.

Ингредиенты Огурцы 2 кг Болгарский перец 4 шт. Лук репчатый 4 шт. Соль 2 ст. л. Сахар 250 г Куркума 1 ч. л Горчица мягкая 100 г Горчица в зернах 130 г Уксус 9% 150 мл Кукурузный крахмал 2 ст. л. Вода 200 мл

Приготовление

Огурцы хорошо промойте и натрите на крупной терке, так они быстрее пустят сок и лучше впитают аромат специй. Болгарский перец и лук нарежьте мелкими кубиками. Переложите все овощи в большую миску, добавьте соль, сахар, куркуму, горчицу и горчицу в зернах. Влейте уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 2 часа, периодически помешивайте, овощи пустят сок и пропитаются маринадом. Переложите смесь в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите 20-30 мин в зависимости от того, насколько мягкие кусочки вы хотите получить. Крахмал разведите в 200 мл холодной воды, влейте в соус и варите еще 3-4 мин, пока масса не станет гуще. Горячий соус разложите в стерильные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.

Подача

Классически — к бургерам и хот-догам

К запеченному мясу и шашлыкам

Как закуску к сырной или колбасной тарелке

Как заправку к картофелю или пасте

Совет

Чтобы соус имел более яркий вкус, можно добавить мелко нарезанный острый перец чили.

Огуречный «Релиш» — это идеальный способ разнообразить зимние запасы и удивить близких. Его легко приготовить, он прекрасно хранится и сочетается с огромным количеством блюд. Сделайте несколько баночек и зимой вам точно будет чем порадовать себя и гостей.