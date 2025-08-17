- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 121
- Время на прочтение
- 2 мин
Огуречный соус "Релиш": рецепт вкусной консервации к мясу и бургерам
Если вы ищете интересный рецепт на зиму, который удивит гостей и станет вашим кулинарным «козырем», обязательно попробуйте приготовить огуречный соус «Релиш».
Эта пикантная закуска пришла к нам из западной кухни, где ее подают к бургерам, хот-догам, стейкам и даже к рыбе. Она сочетает свежесть огурца, нежную сладость болгарского перца и яркую горчичную нотку.
«Релиш» — это соус-закуска из мелко нарезанных овощей или фруктов в маринаде, который имеет насыщенный вкус и выразительный аромат. Чаще всего его готовят на основе огурцов и добавляют специи и уксус. Благодаря особой технологии приготовления, о которой рассказали на странице VD Necrasova, соус получается густым, ароматным и прекрасно сохраняет свежий вкус даже зимой.
Ингредиенты
- Огурцы
- 2 кг
- Болгарский перец
- 4 шт.
- Лук репчатый
- 4 шт.
- Соль
- 2 ст. л.
- Сахар
- 250 г
- Куркума
- 1 ч. л
- Горчица мягкая
- 100 г
- Горчица в зернах
- 130 г
- Уксус 9%
- 150 мл
- Кукурузный крахмал
- 2 ст. л.
- Вода
- 200 мл
Приготовление
Огурцы хорошо промойте и натрите на крупной терке, так они быстрее пустят сок и лучше впитают аромат специй. Болгарский перец и лук нарежьте мелкими кубиками.
Переложите все овощи в большую миску, добавьте соль, сахар, куркуму, горчицу и горчицу в зернах. Влейте уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 2 часа, периодически помешивайте, овощи пустят сок и пропитаются маринадом.
Переложите смесь в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите 20-30 мин в зависимости от того, насколько мягкие кусочки вы хотите получить.
Крахмал разведите в 200 мл холодной воды, влейте в соус и варите еще 3-4 мин, пока масса не станет гуще.
Горячий соус разложите в стерильные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.
Подача
Классически — к бургерам и хот-догам
К запеченному мясу и шашлыкам
Как закуску к сырной или колбасной тарелке
Как заправку к картофелю или пасте
Совет
Чтобы соус имел более яркий вкус, можно добавить мелко нарезанный острый перец чили.
Огуречный «Релиш» — это идеальный способ разнообразить зимние запасы и удивить близких. Его легко приготовить, он прекрасно хранится и сочетается с огромным количеством блюд. Сделайте несколько баночек и зимой вам точно будет чем порадовать себя и гостей.