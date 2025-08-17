ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
121
Время на прочтение
2 мин

Огуречный соус "Релиш": рецепт вкусной консервации к мясу и бургерам

Если вы ищете интересный рецепт на зиму, который удивит гостей и станет вашим кулинарным «козырем», обязательно попробуйте приготовить огуречный соус «Релиш».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
3 часа
Пищевая ценность на 100 г
65 ккал
Огуречный соус "Релиш"

Огуречный соус «Релиш»

Эта пикантная закуска пришла к нам из западной кухни, где ее подают к бургерам, хот-догам, стейкам и даже к рыбе. Она сочетает свежесть огурца, нежную сладость болгарского перца и яркую горчичную нотку.

«Релиш» — это соус-закуска из мелко нарезанных овощей или фруктов в маринаде, который имеет насыщенный вкус и выразительный аромат. Чаще всего его готовят на основе огурцов и добавляют специи и уксус. Благодаря особой технологии приготовления, о которой рассказали на странице VD Necrasova, соус получается густым, ароматным и прекрасно сохраняет свежий вкус даже зимой.

Ингредиенты

Огурцы
2 кг
Болгарский перец
4 шт.
Лук репчатый
4 шт.
Соль
2 ст. л.
Сахар
250 г
Куркума
1 ч. л
Горчица мягкая
100 г
Горчица в зернах
130 г
Уксус 9%
150 мл
Кукурузный крахмал
2 ст. л.
Вода
200 мл

Приготовление

  1. Огурцы хорошо промойте и натрите на крупной терке, так они быстрее пустят сок и лучше впитают аромат специй. Болгарский перец и лук нарежьте мелкими кубиками.

  2. Переложите все овощи в большую миску, добавьте соль, сахар, куркуму, горчицу и горчицу в зернах. Влейте уксус и хорошо перемешайте. Оставьте на 2 часа, периодически помешивайте, овощи пустят сок и пропитаются маринадом.

  3. Переложите смесь в большую кастрюлю, доведите до кипения и варите 20-30 мин в зависимости от того, насколько мягкие кусочки вы хотите получить.

  4. Крахмал разведите в 200 мл холодной воды, влейте в соус и варите еще 3-4 мин, пока масса не станет гуще.

  5. Горячий соус разложите в стерильные банки, закрутите крышками, переверните вверх дном и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.

Подача

  • Классически — к бургерам и хот-догам

  • К запеченному мясу и шашлыкам

  • Как закуску к сырной или колбасной тарелке

  • Как заправку к картофелю или пасте

Совет

Чтобы соус имел более яркий вкус, можно добавить мелко нарезанный острый перец чили.

Огуречный «Релиш» — это идеальный способ разнообразить зимние запасы и удивить близких. Его легко приготовить, он прекрасно хранится и сочетается с огромным количеством блюд. Сделайте несколько баночек и зимой вам точно будет чем порадовать себя и гостей.

