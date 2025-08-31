Огуречный тост: рецепт легкого и полезного перекуса за 10 минут

Огуречный тост / © Associated Press

Такие сэндвичи сочетают в себе свежесть овощей, кремовую текстуру сыра и питательность цельнозернового хлеба. Их оценят и те, кто следит за питанием, и те, кто любит простые, но изысканные блюда. Как правильно приготовить огуречный сэндвич рассказала фудблогер Chloe Gebacz.

Ингредиенты Сливочный сыр 60 г Нежирный греческий йогурт 1 ст. л Свежий шнитт-лук 1 ст. л Измельченный укроп 1 ст. л Молотый черный перец ¼ ч. л. Цельнозерновой хлеб 2 ломтика Свежий огурец ½ шт. (30-40 г)

Приготовление

В небольшой миске соедините сливочный сыр, йогурт, измельченную зелень и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы. Смажьте намазкой оба ломтика хлеба. Выложите кружочки огурца на один ломтик. Накройте вторым ломтиком так, чтобы намазка была внутри. По желанию срежьте корочки и разрежьте сэндвич по диагонали.

Советы

Можно добавить листья салата.

Чтобы сделать более острый вариант, добавьте щепотку кайенского перца или зернистой горчицы в намазку.

Подача

упаковать в ланч-бокс на работу;

подать детям как полезный перекус;

украсить зеленью и подать на праздничный стол как легкую закуску.

Огуречный тост — это доказательство того, что быстрая еда может быть одновременно и полезной, и вкусной.