- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Огуречный тост: рецепт легкого и полезного перекуса за 10 минут
Огуречные сэндвичи с нежной сырной намазкой — это не только классика английского чаепития, но и идеальный вариант быстрой и здоровой закуски, которую можно подать и на завтрак, и на перекус в середине дня.
Такие сэндвичи сочетают в себе свежесть овощей, кремовую текстуру сыра и питательность цельнозернового хлеба. Их оценят и те, кто следит за питанием, и те, кто любит простые, но изысканные блюда. Как правильно приготовить огуречный сэндвич рассказала фудблогер Chloe Gebacz.
Ингредиенты
- Сливочный сыр
- 60 г
- Нежирный греческий йогурт
- 1 ст. л
- Свежий шнитт-лук
- 1 ст. л
- Измельченный укроп
- 1 ст. л
- Молотый черный перец
- ¼ ч. л.
- Цельнозерновой хлеб
- 2 ломтика
- Свежий огурец
- ½ шт. (30-40 г)
Приготовление
В небольшой миске соедините сливочный сыр, йогурт, измельченную зелень и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.
Смажьте намазкой оба ломтика хлеба.
Выложите кружочки огурца на один ломтик.
Накройте вторым ломтиком так, чтобы намазка была внутри.
По желанию срежьте корочки и разрежьте сэндвич по диагонали.
Советы
Можно добавить листья салата.
Чтобы сделать более острый вариант, добавьте щепотку кайенского перца или зернистой горчицы в намазку.
Подача
упаковать в ланч-бокс на работу;
подать детям как полезный перекус;
украсить зеленью и подать на праздничный стол как легкую закуску.
Огуречный тост — это доказательство того, что быстрая еда может быть одновременно и полезной, и вкусной.