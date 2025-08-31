ТСН в социальных сетях

Рецепты
125
1 мин

Огуречный тост: рецепт легкого и полезного перекуса за 10 минут

Огуречные сэндвичи с нежной сырной намазкой — это не только классика английского чаепития, но и идеальный вариант быстрой и здоровой закуски, которую можно подать и на завтрак, и на перекус в середине дня.

Станислава Бондаренко
10 минут
225 ккал
Огуречный тост

Огуречный тост

Такие сэндвичи сочетают в себе свежесть овощей, кремовую текстуру сыра и питательность цельнозернового хлеба. Их оценят и те, кто следит за питанием, и те, кто любит простые, но изысканные блюда. Как правильно приготовить огуречный сэндвич рассказала фудблогер Chloe Gebacz.

Ингредиенты

Сливочный сыр
60 г
Нежирный греческий йогурт
1 ст. л
Свежий шнитт-лук
1 ст. л
Измельченный укроп
1 ст. л
Молотый черный перец
¼ ч. л.
Цельнозерновой хлеб
2 ломтика
Свежий огурец
½ шт. (30-40 г)

Приготовление

  1. В небольшой миске соедините сливочный сыр, йогурт, измельченную зелень и перец. Тщательно перемешайте до однородной массы.

  2. Смажьте намазкой оба ломтика хлеба.

  3. Выложите кружочки огурца на один ломтик.

  4. Накройте вторым ломтиком так, чтобы намазка была внутри.

  5. По желанию срежьте корочки и разрежьте сэндвич по диагонали.

Советы

  • Можно добавить листья салата.

  • Чтобы сделать более острый вариант, добавьте щепотку кайенского перца или зернистой горчицы в намазку.

Подача

  • упаковать в ланч-бокс на работу;

  • подать детям как полезный перекус;

  • украсить зеленью и подать на праздничный стол как легкую закуску.

Огуречный тост — это доказательство того, что быстрая еда может быть одновременно и полезной, и вкусной.

125
