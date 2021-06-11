Окрошка на кефире: классический рецепт

Как би ни были вкусны наваристый борщ или ароматный куриный бульон, летом хочется отведать чего-то прохладного и освежающего, поэтому в жаркий полдень окрошка окажется как нельзя кстати.
Окрошка весьма полезна, потому что для ее приготовления используются зелень и овощи в свежем виде, а значит, сохраняются все присутствующие в них витамины. Кроме того, используемый в предлагаемом рецепте кефир благотворно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта, является поставщиком необходимого для укрепления костей кальция, укрепляет иммунитет.
Ингредиенты:
- 300 г куриного филе
- 3 картофелины
- 3 огурца
- 3 яйца
- 200 г редиса
- 100 г зеленого лука
- 25 г укропа
- 1 л кефира
- 0,5 л газированной воды
- 1 лавровый лист
- черный перец горошком
- соль
Приготовление
Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и нескольких горошин черного перца, остудить и нарезать маленькими кусочками.
Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы, редис и сваренные вкрутую яйца. Зеленый лук и укроп измельчить.
Подготовленные продукты уложить в кастрюлю и аккуратно вымешать.
Кефир соединить с газированной водой, посолить, перемешать, залить в кастрюлю и выдержать в холодильнике около часа.
На заметку
Чтобы ускорить и упростить процесс приготовления окрошки, куриное филе можно заменить ветчиной, вареной колбасой или сосисками.
Для придания большей остроты приправьте окрошку горчицей, уксусом или лимонным соком.
Чтобы окрошка была гуще, половину картофелины и 1 желток растолките в пюре.
При подаче в тарелку с окрошкой положите пару кубиков льда.
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