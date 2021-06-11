Окрошка на кефире: классический рецепт

Как би ни были вкусны наваристый борщ или ароматный куриный бульон, летом хочется отведать чего-то прохладного и освежающего, поэтому в жаркий полдень окрошка окажется как нельзя кстати.

Окрошка весьма полезна, потому что для ее приготовления используются зелень и овощи в свежем виде, а значит, сохраняются все присутствующие в них витамины. Кроме того, используемый в предлагаемом рецепте кефир благотворно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта, является поставщиком необходимого для укрепления костей кальция, укрепляет иммунитет.

Ингредиенты:

300 г куриного филе

3 картофелины

3 огурца

3 яйца

200 г редиса

100 г зеленого лука

25 г укропа

1 л кефира

0,5 л газированной воды

1 лавровый лист

черный перец горошком

соль

Приготовление

Куриное филе отварить до готовности в подсоленной воде с добавлением лаврового листа и нескольких горошин черного перца, остудить и нарезать маленькими кусочками.

Картофель отварить в мундире, очистить и нарезать кубиками. Так же нарезать огурцы, редис и сваренные вкрутую яйца. Зеленый лук и укроп измельчить.

Подготовленные продукты уложить в кастрюлю и аккуратно вымешать.

Кефир соединить с газированной водой, посолить, перемешать, залить в кастрюлю и выдержать в холодильнике около часа.

На заметку

Чтобы ускорить и упростить процесс приготовления окрошки, куриное филе можно заменить ветчиной, вареной колбасой или сосисками.

Для придания большей остроты приправьте окрошку горчицей, уксусом или лимонным соком.

Чтобы окрошка была гуще, половину картофелины и 1 желток растолките в пюре.

При подаче в тарелку с окрошкой положите пару кубиков льда.

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