Окрошка на кефире с минеральной водой: классический рецепт

Окрошка – это холодный суп, который готовится преимущественно в теплое время года и подается только в охлажденном виде. Рецепт на кефире выручит вас, если под рукой нет кваса.
Такой холодный суп получается освежающим и с легкой кислинкой. А благодаря колбасе и картофелю достаточно сытным. В блюде присутствует много укропа, зеленого лука, а также огурцы и редис. Так что витамины и приятный свежий вкус блюду обеспечены.
Ингредиенты
- картофель – 300 г
- яйца – 5 шт.
- колбаса вареная – 250 г
- кефир – 1 л
- минеральная вода – 400 мл;
- сметана – 150 г
- огурцы свежие – 300 г
- редис – 200 г
- зеленый лук – пучок
- укроп – пучок
- горчица – 1 ст. л.
- лимонная кислота – 0,5 ч. л.
- соль
Приготовление
Отварите картофель. Яйца сварите вкрутую. Остудите.
Нарежьте небольшими одинаковыми кубиками: картофель, яйца, колбасу, редис, огурцы.
Мелко нарежьте лук и укроп.
В кастрюлю сложите все нарезанные ингредиенты. Посолите, добавьте сметану, лимонную кислоту и горчицу.
Все залейте кефиром и минеральной водой. Перемешайте. Отправьте окрошку в холодильник настояться на 30 минут.
Советы
- Окрошку заливайте холодным кефиром и холодной минеральной водой.
- Кефир, сметану берите любой жирности.
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