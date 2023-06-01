Окрошка на кефире с минеральной водой: классический рецепт

Окрошка – это холодный суп, который готовится преимущественно в теплое время года и подается только в охлажденном виде. Рецепт на кефире выручит вас, если под рукой нет кваса.

Такой холодный суп получается освежающим и с легкой кислинкой. А благодаря колбасе и картофелю достаточно сытным. В блюде присутствует много укропа, зеленого лука, а также огурцы и редис. Так что витамины и приятный свежий вкус блюду обеспечены.

Ингредиенты

картофель – 300 г

яйца – 5 шт.

колбаса вареная – 250 г

кефир – 1 л

минеральная вода – 400 мл;

сметана – 150 г

огурцы свежие – 300 г

редис – 200 г

зеленый лук – пучок

укроп – пучок

горчица – 1 ст. л.

лимонная кислота – 0,5 ч. л.

соль

Приготовление

Отварите картофель. Яйца сварите вкрутую. Остудите.

Нарежьте небольшими одинаковыми кубиками: картофель, яйца, колбасу, редис, огурцы.

Мелко нарежьте лук и укроп.

В кастрюлю сложите все нарезанные ингредиенты. Посолите, добавьте сметану, лимонную кислоту и горчицу.

Все залейте кефиром и минеральной водой. Перемешайте. Отправьте окрошку в холодильник настояться на 30 минут.

Советы

Окрошку заливайте холодным кефиром и холодной минеральной водой.

Кефир, сметану берите любой жирности.

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