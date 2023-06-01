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Окрошка на кефире с минеральной водой: классический рецепт

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
1052
Время на прочтение
1 мин
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Окрошка на кефире с минеральной водой: классический рецепт

Окрошка на кефире с минеральной водой / Фото: Credits

Окрошка – это холодный суп, который готовится преимущественно в теплое время года и подается только в охлажденном виде. Рецепт на кефире выручит вас, если под рукой нет кваса.

Такой холодный суп получается  освежающим и с легкой кислинкой. А благодаря колбасе и картофелю достаточно сытным. В блюде присутствует много укропа, зеленого лука, а также огурцы и редис. Так что витамины и приятный свежий вкус блюду обеспечены.

Ингредиенты

  • картофель – 300 г
  • яйца – 5 шт.
  • колбаса вареная – 250 г
  • кефир – 1 л
  • минеральная вода – 400 мл;
  • сметана – 150 г
  • огурцы свежие – 300 г
  • редис – 200 г
  • зеленый лук – пучок
  • укроп – пучок
  • горчица – 1 ст. л.
  • лимонная кислота – 0,5 ч. л.
  • соль

Приготовление

Отварите картофель. Яйца сварите вкрутую. Остудите.

Нарежьте небольшими одинаковыми кубиками: картофель, яйца, колбасу, редис, огурцы.

Мелко нарежьте лук и укроп.

В кастрюлю сложите все нарезанные ингредиенты. Посолите, добавьте сметану, лимонную кислоту и горчицу.

Все залейте кефиром и минеральной водой. Перемешайте. Отправьте окрошку в холодильник настояться на 30 минут.

Советы

  • Окрошку заливайте холодным кефиром и холодной минеральной водой.
  • Кефир, сметану берите любой жирности.

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Дата публикации
Просмотры
1052
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