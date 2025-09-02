ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
50
Время на прочтение
2 мин

Окрошка с телятиной и креветками: оригинальный рецепт

Окрошка — это легкое и питательное блюдо, которое идеально подходит тем, кто хочет утолить жажду и голод одновременно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
75 ккал
Окрошка с телятиной и креветками tiktok.com_@katya_rybalka

Окрошка с телятиной и креветками tiktok.com_@katya_rybalka

Традиционно окрошку готовят на квасе, айране или кефире, а классическими ингредиентами являются овощи, яйца и мясо. Но современные хозяйки все чаще экспериментируют с сочетаниями продуктов.

Фудблогер Екатерина Мазуренко поделилась своим оригинальным рецептом с телятиной и креветками. Она признается, что по классике должна была использовать раковые шейки, однако заменила их на креветки и результат оказался не хуже.

Большинство кулинарных историков считает, что окрошка берет свое начало еще со времен Киевской Руси. Сначала это было блюдо крестьян — простой холодный суп из кваса и нарезанных овощей. Со временем рецептура менялась, добавлялось мясо, рыба и различные соусы. Сегодня же каждая семья имеет свой любимый вариант, а современные шефы охотно превращают окрошку в изысканное ресторанное блюдо.

Ингредиенты

Телятина отварная
150 г
Креветки отварные и очищенные
100 г
Картофель вареный
2 шт.
Яйца вареные
2 шт.
Огурец свежий
1 шт.
Редиска
5-6 шт.
Укроп свежий
Айран
500 мл
Горчица
1 ч. л
Соль
Черный перец
Сок лимона
1-2 ч. л

Приготовление

  1. Отварите телятину и нарежьте небольшими кубиками.

  2. Креветки очистите и оставьте целыми или порежьте пополам.

  3. Картофель, яйца, огурец и редис нарежьте мелкими кубиками.

  4. Измельчите укроп.

  5. Для заправки смешайте айран с горчицей, солью, перцем и лимонным соком.

  6. В глубокую миску выложите все ингредиенты, залейте заправкой и перемешайте.

Многие хозяйки готовят окрошку на квасе или кефире, но айран делает блюдо особенно легким. Благодаря своей кислинке он хорошо сочетается с мясом и морепродуктами и помогает пищеварению.

Советы

  • Овощи лучше резать ножом, а не тереть на терке, тогда они сохранят текстуру.

  • Подавать окрошку лучше охлажденной.

  • Для пикантности можно добавить немного хрена или зеленого лука.

  • Если хотите более диетический вариант, используйте отварное куриное филе вместо телятины.

Эта окрошка — настоящая кулинарная находка для тех, кто ценит оригинальные вкусы. А главное, ее приготовление не отнимает много времени, зато дарит энергию на целый день.

Дата публикации
Количество просмотров
50
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie