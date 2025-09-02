Окрошка с телятиной и креветками: оригинальный рецепт

Окрошка с телятиной и креветками tiktok.com_@katya_rybalka

Традиционно окрошку готовят на квасе, айране или кефире, а классическими ингредиентами являются овощи, яйца и мясо. Но современные хозяйки все чаще экспериментируют с сочетаниями продуктов.

Фудблогер Екатерина Мазуренко поделилась своим оригинальным рецептом с телятиной и креветками. Она признается, что по классике должна была использовать раковые шейки, однако заменила их на креветки и результат оказался не хуже.

Большинство кулинарных историков считает, что окрошка берет свое начало еще со времен Киевской Руси. Сначала это было блюдо крестьян — простой холодный суп из кваса и нарезанных овощей. Со временем рецептура менялась, добавлялось мясо, рыба и различные соусы. Сегодня же каждая семья имеет свой любимый вариант, а современные шефы охотно превращают окрошку в изысканное ресторанное блюдо.

Ингредиенты Телятина отварная 150 г Креветки отварные и очищенные 100 г Картофель вареный 2 шт. Яйца вареные 2 шт. Огурец свежий 1 шт. Редиска 5-6 шт. Укроп свежий Айран 500 мл Горчица 1 ч. л Соль Черный перец Сок лимона 1-2 ч. л

Приготовление

Отварите телятину и нарежьте небольшими кубиками. Креветки очистите и оставьте целыми или порежьте пополам. Картофель, яйца, огурец и редис нарежьте мелкими кубиками. Измельчите укроп. Для заправки смешайте айран с горчицей, солью, перцем и лимонным соком. В глубокую миску выложите все ингредиенты, залейте заправкой и перемешайте.

Многие хозяйки готовят окрошку на квасе или кефире, но айран делает блюдо особенно легким. Благодаря своей кислинке он хорошо сочетается с мясом и морепродуктами и помогает пищеварению.

Советы

Овощи лучше резать ножом, а не тереть на терке, тогда они сохранят текстуру.

Подавать окрошку лучше охлажденной.

Для пикантности можно добавить немного хрена или зеленого лука.

Если хотите более диетический вариант, используйте отварное куриное филе вместо телятины.

Эта окрошка — настоящая кулинарная находка для тех, кто ценит оригинальные вкусы. А главное, ее приготовление не отнимает много времени, зато дарит энергию на целый день.