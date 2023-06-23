Оладьи банановые: рецепт вкусного завтрака

Вкусные банановые оладьи на кефире – простой рецепт, с которым справится даже новичок. Такое блюдо особенно порадует детей, хотя взрослые тоже от него не откажутся.

Чтобы приготовить оладьи, нам понадобятся: спелые бананы, яйца и мука. Соедините все ингредиенты и пожарьте на сковороде. Оладьи получаются нежные с ярким и насыщенным банановым вкусом.

Ингредиенты

мука – 300 г

кефир – 200 г

банан – 300 г

яйца – 2 шт.

сахар – 1,5 ст. л.

сода – 1 ч. л.

соль

масло растительное для жарки

Приготовление

Соду всыпьте в кефир. Перемешайте.

Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой. Добавьте сахар, яйца и соль. Хорошо перемешайте.

Влейте кефир с содой, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и тщательно все перемешайте.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде (с небольшим количеством масла) с двух сторон на среднем огне, до золотистой корочки.

Советы

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Кефир берите любой жирности.

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