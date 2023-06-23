Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оладьи банановые: рецепт вкусного завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
374
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оладьи банановые: рецепт вкусного завтрака

Банановые оладьи / Фото: Credits

Вкусные банановые оладьи на кефире – простой рецепт, с которым справится даже новичок. Такое блюдо особенно порадует детей, хотя взрослые тоже от него не откажутся.

Чтобы приготовить оладьи, нам понадобятся: спелые бананы, яйца и мука. Соедините все ингредиенты и пожарьте на сковороде. Оладьи получаются нежные с ярким и насыщенным банановым вкусом.

Ингредиенты

  • мука – 300 г
  • кефир – 200 г
  • банан – 300 г
  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • сода – 1 ч. л.
  • соль
  • масло растительное для жарки

Приготовление

Соду всыпьте в кефир. Перемешайте.

Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой. Добавьте сахар, яйца и соль. Хорошо перемешайте.

Влейте кефир с содой, перемешайте.

Всыпьте просеянную муку и тщательно все перемешайте.

Жарьте оладьи на разогретой сковороде (с небольшим количеством масла) с двух сторон на среднем огне, до золотистой корочки.

Советы

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Кефир берите любой жирности.

Читайте также: 

Кабачковые розочки с сыром | Рецепты "Сниданка"

Кабачковые розочки с сыром | Рецепты "Сниданка"

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
374
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация