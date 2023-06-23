Оладьи банановые: рецепт вкусного завтрака

Вкусные банановые оладьи на кефире – простой рецепт, с которым справится даже новичок. Такое блюдо особенно порадует детей, хотя взрослые тоже от него не откажутся.
Чтобы приготовить оладьи, нам понадобятся: спелые бананы, яйца и мука. Соедините все ингредиенты и пожарьте на сковороде. Оладьи получаются нежные с ярким и насыщенным банановым вкусом.
Ингредиенты
- мука – 300 г
- кефир – 200 г
- банан – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сахар – 1,5 ст. л.
- сода – 1 ч. л.
- соль
- масло растительное для жарки
Приготовление
Соду всыпьте в кефир. Перемешайте.
Бананы очистите от кожуры и разомните вилкой. Добавьте сахар, яйца и соль. Хорошо перемешайте.
Влейте кефир с содой, перемешайте.
Всыпьте просеянную муку и тщательно все перемешайте.
Жарьте оладьи на разогретой сковороде (с небольшим количеством масла) с двух сторон на среднем огне, до золотистой корочки.
Советы
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Кефир берите любой жирности.
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