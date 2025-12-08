ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
68
Время на прочтение
1 мин

Оладьи из баклажанов: оригинальный рецепт для завтрака

Оладьи можно приготовить не только из кабачков, но и из баклажанов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
175 ккал
Оладьи из баклажанов

Оладьи из баклажанов / © Credits

Удивите свою семью этим необычным блюдом. Добавьте к оладьям любимый соус или сметану и сытный завтрак готов.

  1. Баклажан, лук и чеснок очистите. Баклажан натрите на среднюю терку, лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.

  2. Яйца взбейте венчиком.

  3. Выложите в миску баклажаны, лук, чеснок, добавьте яйца, муку, соль и перемешайте. Тесто должно получиться, как густая сметана.

  4. Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом, обжарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.

Советы:

  • Если тесто получится жидкое, добавьте немного муки.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie