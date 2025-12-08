- Дата публикации
Оладьи из баклажанов: оригинальный рецепт для завтрака
Оладьи можно приготовить не только из кабачков, но и из баклажанов.
Удивите свою семью этим необычным блюдом. Добавьте к оладьям любимый соус или сметану и сытный завтрак готов.
Баклажан, лук и чеснок очистите. Баклажан натрите на среднюю терку, лук натрите на мелкую терку, чеснок выдавите через пресс.
Яйца взбейте венчиком.
Выложите в миску баклажаны, лук, чеснок, добавьте яйца, муку, соль и перемешайте. Тесто должно получиться, как густая сметана.
Разогрейте сковороду, смажьте ее растительным маслом, обжарьте оладьи на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Выложите оладьи на бумажную салфетку, чтобы впитались излишки масла.
Советы:
Если тесто получится жидкое, добавьте немного муки.