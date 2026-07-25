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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Оладьи из кабачков: базовый рецепт

Оладьи из кабачков — это самое простое и быстрое блюдо.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
140 ккал
Комментарии
Оладьи из кабачков

Оладьи из кабачков / © Credits

Подавайте со сметаной или с любимым вашим соусом.

Ингредиенты

кабачки
2 шт.
яйца куриные
2 шт.
мука пшеничная
4-5 ст. л.
чеснок
2 зубчика
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Кабачки помойте, обрежьте хвостики и натрите на крупной терке.

  2. Чеснок очистите, и пропустите через пресс.

  3. В миску выложите кабачки, чеснок, добавьте яйца, муку, перец черный молотый, посолите и перемешайте.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте немного растительного масла, выкладывайте кабачковое тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи, и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Кабачки используйте молодые.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
207
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