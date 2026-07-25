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Оладьи из кабачков: базовый рецепт
Оладьи из кабачков — это самое простое и быстрое блюдо.
Подавайте со сметаной или с любимым вашим соусом.
Ингредиенты
- кабачки
- 2 шт.
- яйца куриные
- 2 шт.
- мука пшеничная
- 4-5 ст. л.
- чеснок
- 2 зубчика
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Кабачки помойте, обрежьте хвостики и натрите на крупной терке.
Чеснок очистите, и пропустите через пресс.
В миску выложите кабачки, чеснок, добавьте яйца, муку, перец черный молотый, посолите и перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте немного растительного масла, выкладывайте кабачковое тесто ложкой на сковороду, формируя оладьи, и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Кабачки используйте молодые.
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