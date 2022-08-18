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Оладьи из кабачков и кукурузы с зеленым луком: изысканный рецепт

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Оладьи из кабачков и кукурузы с зеленым луком: изысканный рецепт

Фото: Credits

Попробуйте приготовить кабачковые оладьи с кукурузой и миндальной мукой. Получится очень необычно и вкусно.

Еще один рецепт кабачковых оладий - главного блюда каждого лета. Если вы любите эксперименты, попробуйте приготовить оладьи по нашему рецепту. 

Ингредиенты

  • кабачки - 2 шт.
  • початки свежей кукурузы - 2 шт.
  • яйца - 4 шт.
  • миндальная мука - половина стакана
  • перья зеленого лука - 8-10 шт.
  • соль - 1 ч. л.
  • свежемолотый черный перец - 1 ч. л.
  • масло для жарки

Приготовление

Натрите кабачки на терке среднего размера. Отожмите лишнюю воду. Срежьте кукурузу с початков. Смешайте кабачки, кукурузу, яйца, миндальную муку, зеленый лук, соль и перец и тщательно все перемешайте.

Нагрейте глубокую сковороду с толстым дном на среднем огне, налейте масло и нагревайте сковороду, пока масло не начнет мерцать, затем выкладывайте вашу кабачковой-кукурузную массу столовой ложкой.  

Когда будете переворачивать оладьи, аккуратно надавите на них лопаткой, чтобы расплющить. Обжаривайте с каждой стороны примерно по 2-4 минуты. Снимите с огня и переложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем.

Подавайте сразу же со сметаной.

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