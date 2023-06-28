Оладьи из кабачков с куриной начинкой: рецепт вкусного и полезного блюда

Обычные ингредиенты, простота в приготовлении и минимум времени позволяют приготовить отличный обед или ужин.
Оладьи из кабачков и куриного филе – нежное блюдо. Дополнением к оладьям станет любимый соус, сметана, зелень или овощи.
Ингредиенты
- кабачки – 2 шт. (средних)
- куриное филе – 300 г
- яйца – 2 шт.
- сметана – 1 ч. л.
- мука – 3-3,5 ст. л.
- перец черный молотый
- чеснок сухой
- укроп свежий
- соль
- растительное масло – для жарки
Приготовление
Куриная начинка: филе обмойте, обсушите. Нарежьте мелкими кубиками. Посолите, поперчите, добавьте сметану, чеснок и немного укропа. Перемешайте.
Кабачковое тесто: кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите. Добавьте яйца, чеснок, перец и соль, добавьте муку и все вместе хорошо перемешайте.
На раскаленную сковороду влейте немного растительного масла. Выкладывайте столовой ложкой кабачковое тесто на сковороду, сверху - куриную начинку. Накройте сверху кабачковым тестом. Закройте крышкой, обжарьте на среднем огне 5-6 минут. Переверните на другую сторону и также обжарьте при закрытой крышке с другой стороны до золотистого цвета.
Советы
- Если кабачки молодые, то очищать от кожицы и семян не нужно.
Читайте также:
- Запеченная в меду острая молодая морковь: рецепт оригинальной закуски
- Кабачки, запеченные с курицей: вкусное блюдо на обед
- Жареные молодые кабачки с чесночным соусом: рецепт вкусной летней закуски