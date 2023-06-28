Оладьи из кабачков с куриной начинкой: рецепт вкусного и полезного блюда

Обычные ингредиенты, простота в приготовлении и минимум времени позволяют приготовить отличный обед или ужин.

Оладьи из кабачков и куриного филе – нежное блюдо. Дополнением к оладьям станет любимый соус, сметана, зелень или овощи.

Ингредиенты

кабачки – 2 шт. (средних)

куриное филе – 300 г

яйца – 2 шт.

сметана – 1 ч. л.

мука – 3-3,5 ст. л.

перец черный молотый

чеснок сухой

укроп свежий

соль

растительное масло – для жарки

Приготовление

Куриная начинка: филе обмойте, обсушите. Нарежьте мелкими кубиками. Посолите, поперчите, добавьте сметану, чеснок и немного укропа. Перемешайте.

Кабачковое тесто: кабачки натрите на крупной терке, слегка отожмите. Добавьте яйца, чеснок, перец и соль, добавьте муку и все вместе хорошо перемешайте.

На раскаленную сковороду влейте немного растительного масла. Выкладывайте столовой ложкой кабачковое тесто на сковороду, сверху - куриную начинку. Накройте сверху кабачковым тестом. Закройте крышкой, обжарьте на среднем огне 5-6 минут. Переверните на другую сторону и также обжарьте при закрытой крышке с другой стороны до золотистого цвета.

Советы

Если кабачки молодые, то очищать от кожицы и семян не нужно.

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