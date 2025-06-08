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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
153
Время на прочтение
1 мин

Оладьи из манки на кефире: рецепт вкусного завтрака

Если вы хотите приготовить воздушные и нежные оладьи, но без муки, то этот рецепт именно то, что вам нужно.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
193 ккал
Оладьи из манки на кефир

Оладьи из манки на кефир / © Credits

Готовятся они легко и просто и остаются мягкими, пышными даже на следующий день. Подавайте со сметаной, медом, вареньем или сгущенным молоком.

Ингредиенты:

  • кефир 2,5% - 250 мл;

  • яйца куриные – 2 шт;

  • манная крупа – 2 стакана (200 мл);

  • сахар – 2-3 ст л;

  • сода пищевая – 0,5 ч л;

  • соль – 1/3 ч л;

  • растительное масло.

Приготовление:

Яйца, сахар, соль взбейте венчиком, добавьте кефир, перемешайте, всыпьте постепенно манку и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для набухания, затем высыпьте соду, перемешайте.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Ингредиенты используйте комнатной температуры.

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Дата публикации
Количество просмотров
153
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