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Оладьи из манки на кефире: рецепт вкусного завтрака
Если вы хотите приготовить воздушные и нежные оладьи, но без муки, то этот рецепт именно то, что вам нужно.
Готовятся они легко и просто и остаются мягкими, пышными даже на следующий день. Подавайте со сметаной, медом, вареньем или сгущенным молоком.
Ингредиенты:
кефир 2,5% - 250 мл;
яйца куриные – 2 шт;
манная крупа – 2 стакана (200 мл);
сахар – 2-3 ст л;
сода пищевая – 0,5 ч л;
соль – 1/3 ч л;
растительное масло.
Приготовление:
Яйца, сахар, соль взбейте венчиком, добавьте кефир, перемешайте, всыпьте постепенно манку и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для набухания, затем высыпьте соду, перемешайте.
В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Ингредиенты используйте комнатной температуры.