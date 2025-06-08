Оладьи из манки на кефире: рецепт вкусного завтрака

Оладьи из манки на кефир / © Credits

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Готовятся они легко и просто и остаются мягкими, пышными даже на следующий день. Подавайте со сметаной, медом, вареньем или сгущенным молоком.

Ингредиенты:

кефир 2,5% - 250 мл;

яйца куриные – 2 шт;

манная крупа – 2 стакана (200 мл);

сахар – 2-3 ст л;

сода пищевая – 0,5 ч л;

соль – 1/3 ч л;

растительное масло.

Приготовление:

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Яйца, сахар, соль взбейте венчиком, добавьте кефир, перемешайте, всыпьте постепенно манку и еще раз хорошо перемешайте. Накройте пищевой пленкой и оставьте на 30 минут для набухания, затем высыпьте соду, перемешайте.

В сковороде на среднем огне разогрейте растительное масло, выкладывайте тесто ложкой, формируя оладьи, и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

Ингредиенты используйте комнатной температуры.

Дата публикации 13:04, 25.07.23 Количество просмотров 19 Летний завтрак: готовим капустные оладьи