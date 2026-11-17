Оладьи из цветной капусты instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Если вы ищете способ вкусно приготовить цветную капусту, обратите внимание на рецепт от фудблогера Eugenie Derousseau. Она предлагает превратить обычный овощ в нежные оладьи с моцареллой и ароматной зеленью. Блюдо прекрасно на вкус как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а особый шарм ему придаёт лёгкий соус на основе творога или густого натурального йогурта.

Оладьи из цветной капусты instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Ингредиенты

цветная капуста — 1 средний кочан

яйца — 3 шт.

мука или кукурузный крахмал — 90 г

тертая моцарелла — 1 горсть

разрыхлитель — 1 ч. л.

свежая петрушка или зеленый лук

соль

чёрный перец

растительное масло

Для соуса

густой натуральный йогурт или мягкий творог — 3 ст. л.

соль

перец

лимонный сок

оливковое масло

зеленый лук

Оладьи из цветной капусты instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

Приготовление

Разберите цветную капусту на соцветия и отварите в воде или приготовьте на пару примерно 20 минут, пока она не станет мягкой. Слейте воду и дайте овощу остыть. Переложите капусту в миску и разомните вилкой до состояния пюре. Добавьте яйца, соль, перец, муку или крахмал и разрыхлитель. Добавьте тертую моцареллу и мелко нарезанную зелень. Хорошо перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду на небольшом огне, при необходимости слегка смажьте маслом. Выкладывайте капустную массу ложкой и формируйте небольшие оладьи. Жарьте по несколько минут с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки. Для соуса смешайте йогурт или мягкий творог с солью, перцем, лимонным соком, оливковым маслом и измельченным зеленым луком.

Эти оладьи — отличный способ добавить больше овощей в ежедневное меню без скучных компромиссов. Подавайте их с прохладным соусом на завтрак, в качестве легкого обеда или аппетитной закуски. А если любите более выраженный сырный вкус, не скупитесь на ароматную зелень и моцареллу.

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