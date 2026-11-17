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Оладьи из цветной капусты и моцареллы: рецепт простого завтрака
Золотистая корочка, нежная серединка, немного расплавленной моцареллы и соус с зеленью — у этих оладок из цветной капусты есть все шансы стать вашим новым любимым завтраком.
Если вы ищете способ вкусно приготовить цветную капусту, обратите внимание на рецепт от фудблогера Eugenie Derousseau. Она предлагает превратить обычный овощ в нежные оладьи с моцареллой и ароматной зеленью. Блюдо прекрасно на вкус как в тёплом, так и в охлаждённом виде, а особый шарм ему придаёт лёгкий соус на основе творога или густого натурального йогурта.
Ингредиенты
цветная капуста — 1 средний кочан
яйца — 3 шт.
мука или кукурузный крахмал — 90 г
тертая моцарелла — 1 горсть
разрыхлитель — 1 ч. л.
свежая петрушка или зеленый лук
соль
чёрный перец
растительное масло
Для соуса
густой натуральный йогурт или мягкий творог — 3 ст. л.
соль
перец
лимонный сок
оливковое масло
зеленый лук
Приготовление
Разберите цветную капусту на соцветия и отварите в воде или приготовьте на пару примерно 20 минут, пока она не станет мягкой.
Слейте воду и дайте овощу остыть.
Переложите капусту в миску и разомните вилкой до состояния пюре.
Добавьте яйца, соль, перец, муку или крахмал и разрыхлитель.
Добавьте тертую моцареллу и мелко нарезанную зелень.
Хорошо перемешайте до однородности.
Разогрейте сковороду на небольшом огне, при необходимости слегка смажьте маслом.
Выкладывайте капустную массу ложкой и формируйте небольшие оладьи.
Жарьте по несколько минут с каждой стороны до аппетитной золотистой корочки.
Для соуса смешайте йогурт или мягкий творог с солью, перцем, лимонным соком, оливковым маслом и измельченным зеленым луком.
Эти оладьи — отличный способ добавить больше овощей в ежедневное меню без скучных компромиссов. Подавайте их с прохладным соусом на завтрак, в качестве легкого обеда или аппетитной закуски. А если любите более выраженный сырный вкус, не скупитесь на ароматную зелень и моцареллу.