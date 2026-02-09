ТСН в социальных сетях

Оладьи из тыквы и яблок: рецепт вкусного завтрака

Несмотря на простоту приготовления, такие оладьи получаются очень вкусными и даже те, кто не любит тыкву, едят их с удовольствием.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Оладьи из тыквы и яблок

Оладьи из тыквы и яблок / © Credits

Рецепт очень быстрый, так как готовятся они из сырой тыквы. Подайте оладьи со сметаной, вареньем или медом.

Ингредиенты

мука пшеничная
4-5 ст. л.
яйца куриные
2 шт.
кефир
150 мл
сахар
2 ст. л.
тыква (очищенная)
300 г
яблоки
2 шт.
разрыхлитель
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
растительное масло

  1. Тыкву очистите от кожицы.

  2. Яблоки очистите от кожицы и семян.

  3. Тыкву и яблоки натрите на мелкую терку.

  4. В яйца добавьте сахар, ванильный сахар, соль и взбейте венчиком.

  5. Влейте теплый кефир, выложите тыкву с яблоками, перемешайте и всыпьте частями, просеянную муку с разрыхлителем, каждый раз хорошо перемешивая.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло.

  7. Выкладывайте массу ложкой на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.

Советы:

  • Готовые оладьи посыпьте сахарной пудрой.

  • Тесто слишком густое не делайте.

