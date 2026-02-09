- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 144
- Время на прочтение
- 1 мин
Оладьи из тыквы и яблок: рецепт вкусного завтрака
Несмотря на простоту приготовления, такие оладьи получаются очень вкусными и даже те, кто не любит тыкву, едят их с удовольствием.
Рецепт очень быстрый, так как готовятся они из сырой тыквы. Подайте оладьи со сметаной, вареньем или медом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 4-5 ст. л.
- яйца куриные
- 2 шт.
- кефир
- 150 мл
- сахар
- 2 ст. л.
- тыква (очищенная)
- 300 г
- яблоки
- 2 шт.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
-
Тыкву очистите от кожицы.
Яблоки очистите от кожицы и семян.
Тыкву и яблоки натрите на мелкую терку.
В яйца добавьте сахар, ванильный сахар, соль и взбейте венчиком.
Влейте теплый кефир, выложите тыкву с яблоками, перемешайте и всыпьте частями, просеянную муку с разрыхлителем, каждый раз хорошо перемешивая.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло.
Выкладывайте массу ложкой на сковороду и обжарьте с двух сторон до золотистой корочки.
Советы:
Готовые оладьи посыпьте сахарной пудрой.
Тесто слишком густое не делайте.