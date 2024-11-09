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Оладьи из тыквы: рецепт вкусного завтрака

Время готовки
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
129 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
329
Время на прочтение
1 мин
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Оладьи из тыквы: рецепт вкусного завтрака

Оладьи из тыквы / Фото: Credits

Простой и полезный рецепт вкусных оладушек из самой обычной тыквы. Они точно понравятся детям.

Тыкву натрите на терке, добавьте яйца, муку, сахар, соль и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Подайте со сметаной, медом или вареньем.

Ингредиенты

тыква очищенная
500 г
мука пшеничная
40 г
яйца куриные
1 шт.
сахар
2 ст. л.
соль
щепотка
ванильный сахар
растительное масло
30 мл
  1. Тыкву вымойте, очистите, удалите семена и натрите на мелкой терке. Выложите в миску, добавьте яйцо, сахар, сахар ванильный, соль и муку. Хорошо перемешайте.
  2. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Если тесто будет очень жидкое, добавьте еще немного муки.

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