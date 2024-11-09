Оладьи из тыквы: рецепт вкусного завтрака

Простой и полезный рецепт вкусных оладушек из самой обычной тыквы. Они точно понравятся детям.
Тыкву натрите на терке, добавьте яйца, муку, сахар, соль и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Подайте со сметаной, медом или вареньем.
Ингредиенты
- тыква очищенная
- 500 г
- мука пшеничная
- 40 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- сахар
- 2 ст. л.
- соль
- щепотка
- ванильный сахар
- растительное масло
- 30 мл
- Тыкву вымойте, очистите, удалите семена и натрите на мелкой терке. Выложите в миску, добавьте яйцо, сахар, сахар ванильный, соль и муку. Хорошо перемешайте.
- На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
- Если тесто будет очень жидкое, добавьте еще немного муки.
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