Оладьи из тыквы: рецепт вкусного завтрака

Простой и полезный рецепт вкусных оладушек из самой обычной тыквы. Они точно понравятся детям.

Тыкву натрите на терке, добавьте яйца, муку, сахар, соль и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Подайте со сметаной, медом или вареньем.

Ингредиенты тыква очищенная 500 г мука пшеничная 40 г яйца куриные 1 шт. сахар 2 ст. л. соль щепотка ванильный сахар растительное масло 30 мл

Тыкву вымойте, очистите, удалите семена и натрите на мелкой терке. Выложите в миску, добавьте яйцо, сахар, сахар ванильный, соль и муку. Хорошо перемешайте. На разогретую сковороду с растительным маслом выкладывайте столовой ложкой тесто, формируя круглые оладьи. Обжарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

Если тесто будет очень жидкое, добавьте еще немного муки.

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