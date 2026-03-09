ТСН в социальных сетях

Рецепты
221
1 мин

Оладьи с фаршем на кефире: простой и вкусный рецепт обеда

Простой, вкусный рецепт обеда или ужина с доступных ингредиентов на всю семью за считанные минуты, а если еще добавить кефир в фарш, то оладьи получатся более сочными и нежными.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
40 минут
226 ккал
Оладьи с фаршем на кефире

Оладьи с фаршем на кефире / © Credits

Подайте со сметаной, соусом, с овощами или любым гарниром.

Ингредиенты

фарш свиной
400 г
яйца куриные
1 шт.
кефир
200 мл
лук репчатый
1 шт.
чеснок
2 зубчика
мука пшеничная
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
укроп свежий
растительное масло

  1. Лук, чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.

  2. Отделите желток от белка.

  3. Укроп помойте и мелко нарежьте.

  4. В миску выложите фарш, влейте кефир, добавьте лук с чесноком, желток, укроп, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.

  5. Белок взбейте венчиком в пышную массу, выложите к мясной массе и еще раз аккуратно перемешайте.

  6. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте мясные оладьи с двух сторон, при закрытой крышке до золотистой корочки.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

