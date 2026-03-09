- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Оладьи с фаршем на кефире: простой и вкусный рецепт обеда
Простой, вкусный рецепт обеда или ужина с доступных ингредиентов на всю семью за считанные минуты, а если еще добавить кефир в фарш, то оладьи получатся более сочными и нежными.
Подайте со сметаной, соусом, с овощами или любым гарниром.
Ингредиенты
- фарш свиной
- 400 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- кефир
- 200 мл
- лук репчатый
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- мука пшеничная
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
-
- соль
-
- укроп свежий
-
- растительное масло
-
Лук, чеснок очистите, и натрите на мелкую терку.
Отделите желток от белка.
Укроп помойте и мелко нарежьте.
В миску выложите фарш, влейте кефир, добавьте лук с чесноком, желток, укроп, перец черный молотый, посолите и хорошо перемешайте.
Белок взбейте венчиком в пышную массу, выложите к мясной массе и еще раз аккуратно перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, обжарьте мясные оладьи с двух сторон, при закрытой крышке до золотистой корочки.
Советы:
Фарш используйте любой.