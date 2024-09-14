Оладьи с грушей без сахара: рецепт полезного завтрака

Не знаете, чем накормить свою семью утром? Приготовьте ароматные и нежные оладьи с грушей – это прекрасная альтернатива традиционным яблочным оладьям.
Для этого нужно всего лишь несколько простых ингредиентов: спелую грушу, натуральный йогурт, яйцо и муку. Все соедините и обжарьте на сковороде. Подайте с медом, любым вареньем или сметаной.
Ингредиенты
- груша спелая
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 80 г
- йогурт натуральный
- 50 г
- яйцо куриное
- 1 шт.
- соль
- растительное масло
Приготовление:
- Грушу помойте, снимите с нее шкурку и натрите на крупную терку.
- В миске взбейте венчиком яйцо, соль и йогурт. Добавьте муку, натертую грушу и перемешайте.
- В сковороде разогрейте немного растительного масла. Тесто, столовой ложкой, выкладывайте на сковороду и обжарьте оладьи с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.
Советы:
- Йогурт можно заменить кефиром.
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