Оладьи с грушей без сахара: рецепт полезного завтрака

Не знаете, чем накормить свою семью утром? Приготовьте ароматные и нежные оладьи с грушей – это прекрасная альтернатива традиционным яблочным оладьям.

Для этого нужно всего лишь несколько простых ингредиентов: спелую грушу, натуральный йогурт, яйцо и муку. Все соедините и обжарьте на сковороде. Подайте с медом, любым вареньем или сметаной.

Ингредиенты груша спелая 1 шт. мука пшеничная 80 г йогурт натуральный 50 г яйцо куриное 1 шт. соль растительное масло

Приготовление:

Грушу помойте, снимите с нее шкурку и натрите на крупную терку. В миске взбейте венчиком яйцо, соль и йогурт. Добавьте муку, натертую грушу и перемешайте. В сковороде разогрейте немного растительного масла. Тесто, столовой ложкой, выкладывайте на сковороду и обжарьте оладьи с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

Йогурт можно заменить кефиром.

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