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Оладьи с грушей без сахара: рецепт полезного завтрака

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
218 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
395
Время на прочтение
1 мин
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Оладьи с грушей без сахара: рецепт полезного завтрака

Оладьи с грушей без сахар / Фото: Credits

Не знаете, чем накормить свою семью утром? Приготовьте ароматные и нежные оладьи с грушей – это прекрасная альтернатива традиционным яблочным оладьям.

Для этого нужно всего лишь несколько простых ингредиентов: спелую грушу, натуральный йогурт, яйцо и муку. Все соедините и обжарьте на сковороде. Подайте с медом, любым вареньем или сметаной.

Ингредиенты

груша спелая
1 шт.
мука пшеничная
80 г
йогурт натуральный
50 г
яйцо куриное
1 шт.
соль
растительное масло

Приготовление:

  1. Грушу помойте, снимите с нее шкурку и натрите на крупную терку.
  2. В миске взбейте венчиком яйцо, соль и йогурт. Добавьте муку, натертую грушу и перемешайте.
  3. В сковороде разогрейте немного растительного масла. Тесто, столовой ложкой, выкладывайте на сковороду и обжарьте оладьи с двух сторон, на среднем огне до золотистого цвета.

Советы:

  • Йогурт можно заменить кефиром.

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