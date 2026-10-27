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Оладьи с грушей на кефире: оригинальный вариант осеннего завтрака
Нежные, пышные, ароматные оладьи с грушей — это альтернатива обычным, классическим оладьям.
Идеальное блюдо для семейного завтрака, которое понравится как взрослым, так и детям. Подавайте со сметаной или медом.
Ингредиенты
- мука пшеничная
- 200 г
- кефир 2,5%
- 250 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- груши
- 2 шт. (крупные)
- сахар
- 2 ст. л.
- сода пищевая
- 0? 5 ч. л.
- соль
- щепотка
- растительное масло.
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Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики.
Теплый кефир влейте в миску, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 3-5 минут.
Яйцо, сахар и соль взбейте венчиком, добавьте к кефиру, перемешайте, всыпьте просеянную муку, груши и хорошо перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, тесто выкладывайте столовой ложкой на сковороду и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Тесто в процессе жарки не перемешивайте, просто аккуратно берите его ложкой с края.