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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
115
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с грушей на кефире: оригинальный вариант осеннего завтрака

Нежные, пышные, ароматные оладьи с грушей — это альтернатива обычным, классическим оладьям.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
235 ккал
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Оладьи с грушей на кефире

Оладьи с грушей на кефире / © Credits

Идеальное блюдо для семейного завтрака, которое понравится как взрослым, так и детям. Подавайте со сметаной или медом.

Ингредиенты

мука пшеничная
200 г
кефир 2,5%
250 г
яйца куриные
1 шт.
груши
2 шт. (крупные)
сахар
2 ст. л.
сода пищевая
0? 5 ч. л.
соль
щепотка
растительное масло.

  1. Груши очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте на мелкие кубики.

  2. Теплый кефир влейте в миску, всыпьте соду, перемешайте и оставьте на 3-5 минут.

  3. Яйцо, сахар и соль взбейте венчиком, добавьте к кефиру, перемешайте, всыпьте просеянную муку, груши и хорошо перемешайте.

  4. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, тесто выкладывайте столовой ложкой на сковороду и жарьте с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Тесто в процессе жарки не перемешивайте, просто аккуратно берите его ложкой с края.

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