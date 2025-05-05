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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
47
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с рисом и капустой: рецепт здорового завтрака

Оладьи с рисом и капустой - это бюджетное, сытное блюдо из доступных продуктов.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
149 ккал
Оладьи с рисом и капустой

Оладьи с рисом и капустой / © Credits

Подайте их со сметаной, майонезом или с любым соусом.

Ингредиенты

капуста
300 г
рис
100 г
вода
200 г
яйца куриные
2 шт.
лук репчатый
1 шт.
мука пшеничная
3 ст. л.
перец черный молотый
соль
растительное масло

  1. Рис промойте, залейте водой, доведите до кипения, варите на медленном огне 12-15 минут. Остудите.

  2. Капусту нарежьте соломкой, посолите и слегка перетрите руками.

  3. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.

  4. В миску выложите рис, капусту, лук, яйца, перец черный молотый, соль и перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Рис можно использовать или круглый, или длиннозернистый.

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Дата публикации
Количество просмотров
47
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