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Оладьи с рисом и капустой: рецепт здорового завтрака
Оладьи с рисом и капустой - это бюджетное, сытное блюдо из доступных продуктов.
Подайте их со сметаной, майонезом или с любым соусом.
Ингредиенты
- капуста
- 300 г
- рис
- 100 г
- вода
- 200 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 3 ст. л.
- перец черный молотый
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- соль
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- растительное масло
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Рис промойте, залейте водой, доведите до кипения, варите на медленном огне 12-15 минут. Остудите.
Капусту нарежьте соломкой, посолите и слегка перетрите руками.
Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
В миску выложите рис, капусту, лук, яйца, перец черный молотый, соль и перемешайте. Добавьте муку и еще раз перемешайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло и обжарьте оладьи с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Рис можно использовать или круглый, или длиннозернистый.
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