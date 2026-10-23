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Оладьи с тыквой на кефире: рецепт осеннего завтрака
Чтобы приготовить яркие, ароматные оладьи, добавьте в тесто тыкву. Золотистый цвет оладий отлично поднимет ваше настроение.
Готовятся очень просто и быстро, кефир делает тесто воздушным и оладьи буквально тают во рту. Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем.
Ингредиенты
- тыква (очищенная)
- 200 г
- мука пшеничная
- 180-200 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- кефир
- 200 г
- сахар
- 1-2 ст. л.
- пищевая сода
- 1 ч. л.
- ванильный сахар
- 10 г
- соль
- щепотка
- растительное масло
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Тыкву натрите на мелкую терку, слегка отожмите лишний сок.
В миске соедините кефир, яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте венчиком.
Всыпьте просеянную муку с пищевой содой, добавьте тыкву и еще раз хорошо перемешайте.
Оставьте тесто на 10-15 минут, больше тесто не перемешивайте.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте столовой ложкой тесто на сковороду, формируя оладьи, и жарьте при закрытой крышке, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Все продукты должны быть комнатной температуры.