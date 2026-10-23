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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
157
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с тыквой на кефире: рецепт осеннего завтрака

Чтобы приготовить яркие, ароматные оладьи, добавьте в тесто тыкву. Золотистый цвет оладий отлично поднимет ваше настроение.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
220 ккал
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Оладьи с тыквой на кефире

Оладьи с тыквой на кефире / © Credits

Готовятся очень просто и быстро, кефир делает тесто воздушным и оладьи буквально тают во рту. Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем.

Ингредиенты

тыква (очищенная)
200 г
мука пшеничная
180-200 г
яйца куриные
1 шт.
кефир
200 г
сахар
1-2 ст. л.
пищевая сода
1 ч. л.
ванильный сахар
10 г
соль
щепотка
растительное масло

  1. Тыкву натрите на мелкую терку, слегка отожмите лишний сок.

  2. В миске соедините кефир, яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте венчиком.

  3. Всыпьте просеянную муку с пищевой содой, добавьте тыкву и еще раз хорошо перемешайте.

  4. Оставьте тесто на 10-15 минут, больше тесто не перемешивайте.

  5. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выкладывайте столовой ложкой тесто на сковороду, формируя оладьи, и жарьте при закрытой крышке, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Все продукты должны быть комнатной температуры.

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