Оладьи с тыквой на кефире: рецепт осеннего завтрака

Оладьи с тыквой на кефире / © Credits

Готовятся очень просто и быстро, кефир делает тесто воздушным и оладьи буквально тают во рту. Подавайте со сметаной, медом или любимым вареньем.

Тыкву натрите на мелкую терку, слегка отожмите лишний сок.

В миске соедините кефир, яйцо, добавьте сахар, ванильный сахар, соль и хорошо перемешайте венчиком.

Всыпьте просеянную муку с пищевой содой, добавьте тыкву и еще раз хорошо перемешайте.

Оставьте тесто на 10-15 минут, больше тесто не перемешивайте.