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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
133
Время на прочтение
1 мин

Оладьи с вишней на кефире: рецепт вкусного завтрака

В сезон свежих вишен приготовьте пышные, сочные оладьи на кефире с целыми вишнями.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
294 ккал
Оладьи с вишней на кефире

Оладьи с вишней на кефире / © Credits

Подавайте горячим со сметаной или медом.

Ингредиенты

вишня свежая
200 г
кефир
100 мл
яйцо куриное
1 шт.
мука пшеничная
100 г
сахар
2 ст. л.
разрыхлитель
1 ч. л.
масло растительное

Вишню помойте, удалите косточки и просушите бумажным полотенцем.

В миске соедините яйца, кефир, сахар, разрыхлитель, соль и взбейте венчиком.

Влейте одну столовую ложку растительного масла, всыпьте просеянную муку и еще раз взбейте венчиком до однородной массы.

Выложите вишни и аккуратно перемешайте.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте оладьи на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.

Советы:

  • Ингредиенты используйте комнатной температуры.

  • Тесто должно быть как на обычные оладьи.

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Дата публикации
Количество просмотров
133
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