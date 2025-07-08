- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 133
- Время на прочтение
- 1 мин
Оладьи с вишней на кефире: рецепт вкусного завтрака
В сезон свежих вишен приготовьте пышные, сочные оладьи на кефире с целыми вишнями.
Подавайте горячим со сметаной или медом.
Ингредиенты
- вишня свежая
- 200 г
- кефир
- 100 мл
- яйцо куриное
- 1 шт.
- мука пшеничная
- 100 г
- сахар
- 2 ст. л.
- разрыхлитель
- 1 ч. л.
- масло растительное
-
Вишню помойте, удалите косточки и просушите бумажным полотенцем.
В миске соедините яйца, кефир, сахар, разрыхлитель, соль и взбейте венчиком.
Влейте одну столовую ложку растительного масла, всыпьте просеянную муку и еще раз взбейте венчиком до однородной массы.
Выложите вишни и аккуратно перемешайте.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте оладьи на среднем огне, с двух сторон до золотистого цвета.
Советы:
Ингредиенты используйте комнатной температуры.
Тесто должно быть как на обычные оладьи.