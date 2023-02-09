Оладьи с яблоками: классический рецепт вкусного завтрака

Оладьи на кефире с яблоками – отличная идея для быстрого и вкусного завтрака всей семье. Добавленное яблоко в тесто придаст неповторимый вкус и аромат.
Рецепт приготовления оладий прост. Нужно приготовить тесто и почистить яблоки. После того как все готово к подаче на стол, не забудьте поставить фруктовый джем, сметану или сгущенное молоко.
Ингредиенты
- мука – 250 г
- кефир – 250 мл
- яйцо – 1 шт.
- сода – 0,5 чайной ложки
- сахар – 70 г
- яблоко – 2 шт.
- соль – щепотка
- растительное масло – 1 ст. л. (в тесто)
- растительное масло (для жарки)
Приготовление
Взбейте яйцо с солью и сахаром. В кефир всыпьте соду, перемешайте, влейте растительное масло и соедините с яичной смесью. Добавьте постепенно просеянную муку и перемешайте.
Очистите яблоки от сердцевины и кожуры, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Все хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут. На раскаленную сковороду налейте масло, жарьте оладьи на среднем огне, при закрытой крышке, до золотистой корочки.
Советы
- Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
- Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем, сладкими соусами или медом.
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