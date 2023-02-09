Оладьи с яблоками: классический рецепт вкусного завтрака

Оладьи на кефире с яблоками – отличная идея для быстрого и вкусного завтрака всей семье. Добавленное яблоко в тесто придаст неповторимый вкус и аромат.

Рецепт приготовления оладий прост. Нужно приготовить тесто и почистить яблоки. После того как все готово к подаче на стол, не забудьте поставить фруктовый джем, сметану или сгущенное молоко.

Ингредиенты

мука – 250 г

кефир – 250 мл

яйцо – 1 шт.

сода – 0,5 чайной ложки

сахар – 70 г

яблоко – 2 шт.

соль – щепотка

растительное масло – 1 ст. л. (в тесто)

растительное масло (для жарки)

Приготовление

Взбейте яйцо с солью и сахаром. В кефир всыпьте соду, перемешайте, влейте растительное масло и соедините с яичной смесью. Добавьте постепенно просеянную муку и перемешайте.

Очистите яблоки от сердцевины и кожуры, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Все хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут. На раскаленную сковороду налейте масло, жарьте оладьи на среднем огне, при закрытой крышке, до золотистой корочки.

Советы

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем, сладкими соусами или медом.

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