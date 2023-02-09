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Оладьи с яблоками: классический рецепт вкусного завтрака

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
74
Время на прочтение
1 мин
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Оладьи с яблоками: классический рецепт вкусного завтрака

Фото: Credits

Оладьи на кефире с яблоками – отличная идея для быстрого и вкусного завтрака всей семье. Добавленное яблоко в тесто придаст неповторимый вкус и аромат.

Рецепт приготовления оладий прост. Нужно приготовить тесто и почистить яблоки. После того как все готово к подаче на стол, не забудьте поставить фруктовый джем, сметану или сгущенное молоко.

Ингредиенты

  • мука – 250 г
  • кефир – 250 мл
  • яйцо – 1 шт.
  • сода – 0,5 чайной ложки
  • сахар – 70 г
  • яблоко – 2 шт.
  • соль – щепотка
  • растительное масло – 1 ст. л. (в тесто)
  • растительное масло (для жарки)

Приготовление

Взбейте яйцо с солью и сахаром. В кефир всыпьте соду, перемешайте, влейте растительное масло и соедините с яичной смесью. Добавьте постепенно просеянную муку и перемешайте. 

Очистите яблоки от сердцевины и кожуры, натрите на крупной терке и добавьте в тесто. Все хорошо перемешайте. Оставьте на 30 минут. На раскаленную сковороду налейте масло, жарьте оладьи на среднем огне, при закрытой крышке, до золотистой корочки.

Советы

  • Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
  • Оладьи можно подавать со сметаной, вареньем, сладкими соусами или медом.

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Дата публикации
Просмотры
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