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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
664
Время на прочтение
2 мин

Оладьи с яблоками: рецепт идеального десерта к чаю

Теплые, воздушные, ароматные яблочные оладьи — это именно тот десерт, который возвращает нас в детство, где бабушка готовила их на завтрак или к вечернему чаю.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
205 ккал
Оладьи с яблоками

Оладьи с яблоками / © Credits

Повар Роман Емец поделился идеальным рецептом, с нотками корицы, изюмом и сочными яблоками — все для того, чтобы каждый кусочек был нежным и ароматным.

Ингредиенты

Яблоко
1 шт.
Корица
½ ч. л.
Изюм
100 г
Сок лимона
1 ст. л
Кефир
400 мл
Яйца
2 шт.
Соль
Сахар
2 ст. л.
Ванильный сахар
1 ч. л
Мука пшеничная
300 г
Сода
½ ч. л.
Масло подсолнечное

Приготовление

  1. Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками.

  2. Добавьте к яблокам сок лимона — он сохранит цвет и придаст приятной кислинки.

  3. Добавьте корицу и изюм, который уже настоялся в теплой воде. Хорошо перемешайте.

  4. В большой миске смешайте кефир, яйца, соль, оба вида сахара. Взбивайте венчиком до образования однородной массы.

  5. Добавьте муку и соду, перемешайте до однородного, достаточно густого теста.

  6. Вмешайте яблочную начинку. Оставьте тесто на 10 мин, чтобы оно немного «поднялось» благодаря реакции соды с кефиром. После настаивания тесто больше не перемешивайте.

  7. Разогрейте сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла на среднем огне.

  8. Выкладывайте тесто ложкой, формируйте аккуратные оладьи.

  9. Накройте сковородку крышкой, жарьте по 1-2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Накрывание крышкой обеспечивает равномерное пропекание внутри.

Подача

  • Подавайте теплыми, со сметаной, любимым джемом, медом, шоколадной пастой или кленовым сиропом.

  • Для еще большего эффекта — притрусите сахарной пудрой и подавайте с чашкой ароматного чая.

Советы

  • Сода в этом рецепте прекрасно активируется кислой средой кефира — разрыхлитель не нужен.

  • Если вы не едите изюм, его можно заменить клюквой, измельченными финиками или вообще не добавлять.

  • Для более яркого аромата можно добавить тертую цедру лимона или апельсина.

Попробуйте приготовить эти оладьи вместе с детьми — это не только вкусный десерт, но и уютная кулинарная традиция.

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