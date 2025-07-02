Оладьи с яблоками: рецепт идеального десерта к чаю

Оладьи с яблоками / © Credits

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Повар Роман Емец поделился идеальным рецептом, с нотками корицы, изюмом и сочными яблоками — все для того, чтобы каждый кусочек был нежным и ароматным.

Ингредиенты Яблоко 1 шт. Корица ½ ч. л. Изюм 100 г Сок лимона 1 ст. л Кефир 400 мл Яйца 2 шт. Соль Сахар 2 ст. л. Ванильный сахар 1 ч. л Мука пшеничная 300 г Сода ½ ч. л. Масло подсолнечное

Приготовление

Яблоко очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками. Добавьте к яблокам сок лимона — он сохранит цвет и придаст приятной кислинки. Добавьте корицу и изюм, который уже настоялся в теплой воде. Хорошо перемешайте. В большой миске смешайте кефир, яйца, соль, оба вида сахара. Взбивайте венчиком до образования однородной массы. Добавьте муку и соду, перемешайте до однородного, достаточно густого теста. Вмешайте яблочную начинку. Оставьте тесто на 10 мин, чтобы оно немного «поднялось» благодаря реакции соды с кефиром. После настаивания тесто больше не перемешивайте. Разогрейте сковородку с небольшим количеством подсолнечного масла на среднем огне. Выкладывайте тесто ложкой, формируйте аккуратные оладьи. Накройте сковородку крышкой, жарьте по 1-2 мин с каждой стороны до золотистой корочки. Накрывание крышкой обеспечивает равномерное пропекание внутри.

Подача

Подавайте теплыми, со сметаной, любимым джемом, медом, шоколадной пастой или кленовым сиропом.

Для еще большего эффекта — притрусите сахарной пудрой и подавайте с чашкой ароматного чая.

Советы

Сода в этом рецепте прекрасно активируется кислой средой кефира — разрыхлитель не нужен.

Если вы не едите изюм, его можно заменить клюквой, измельченными финиками или вообще не добавлять.

Для более яркого аромата можно добавить тертую цедру лимона или апельсина.

Попробуйте приготовить эти оладьи вместе с детьми — это не только вкусный десерт, но и уютная кулинарная традиция.