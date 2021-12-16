Оливье с курицей и запеченными овощами

Такой салат получается полезнее, а благодаря запеченным овощам его вкус намного интереснее.
Главный зимний салат - это, конечно же, оливье. Мы его ежегодно готовим на Новый год или просто как угощение для гостей. Проще говоря, без этого блюда не обходится ни один праздник.
Каждый готовит оливье по-своему: кто-то не кладет морковь, кто-то добавляет яблоко, а некоторые вместо горошка - кукурузу. Мы же предлагаем вам приготовить этот салат совершенно по-другому - использовав запеченные овощи и куриное филе. Поверьте, будет очень вкусно!
Ингредиенты:
- куриное филе - 1 шт. (если маленькое, то 2)
- морковка - 2-3 шт.
- картофель - 4 шт.
- соленые огурцы - 4-5 шт.
- яйца - 4-5 шт.
- мороженый горошек
- домашний майонез
- сванская соль
- смесь перцев
Приготовление:
На самом деле большой арифметики в приготовлении нет. Все что нужно - это хорошо помыть овощи и приготовить противень, на котором будем их запекать.
Картофель перед выпеканием чистить не нужно, но проткните его в нескольких местах вилкой. А вот морковь нужно почистить. Выложите их на противень и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку приблизительно на 30 минут.
Отварите яйца. Дайте остыть, почистите и нарежьте. Также нарежьте мелкими кубиками соленые огурцы.
Приготовьте горошек. Размораживать его не нужно, а просто положите в пароварку или мультиварку и пропарьте минуты 4-5.
Когда овощи запеклись, почистите их и нарежьте мелкими кубиками, как делаете это обычно. Пока все нарезаете, поставьте запекаться куриное филе: просто заверните его в фольгу и отправьте в духовку на 30-40 минут. После - дайте остыть и нарежьте мелкими кубиками. Смешайте все ингредиенты в одной миске.
Теперь время заправлять оливье. Лучше всего это делать домашним майонезом. Как его приготовить, мы писали здесь.
Приправьте салат сванской солью и смесью перцев по вкусу. Также будет вкусно, ели добавить немного сушеных итальянских трав.
Салат готов! Приятного аппетита!
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