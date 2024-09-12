Омлет без яиц: интересный рецепт традиционного завтрака

Интересный веганский завтрак, который стоит попробовать, ведь он понравится даже ценителям мясных блюд.
Блогер Alessandro Vitale показал, как приготовить вкусный омлет без яиц, который понравится всей вашей семье.
Ингредиенты
- Твёрдый тофу
- 200 г
- Соевое молоко
- 140 мл
- Оливковое масло
- 3 ст. л
- Картофельный крахмал
- 6 ст. л
- Дрожжи
- 1 ч. л
- Веганское масло
- 3 ст. л
- Черный перец
- Морская соль
- 1/2 ч. л
- Шпинат
Приготовление:
- Разомните тофу, добавьте все ингредиенты в блендер и тщательно все переблендерите;
- В это время разогрейте на огне сковороду и вылейте в нее смесь;
- На одну часть омлета положите желаемую начинку. Это может быть веганский сыр, зелень и овощи. Накройте начинку второй половинкой омлета.
Приятного аппетита!
Омлет лучше подавать к столу теплым. По желанию можно добавить любимые соусы.
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