Омлет под шубой: отличная идея для роскошного завтрака

Омлет – прекрасное решение для завтрака.
Если же омлет готовится с овощной начинкой, он становится намного полезнее, а добавление к блюду сыра делает его гораздо вкуснее и сытнее.
Ингредиенты:
- 4 яйца;
- 1 стручок болгарского перца;
- 2 помидора сорта сливка;
- 120 мл молока;
- 75 г твердого сыра;
- зелень;
- растительное масло;
- черный молотый перец;
- соль.
Приготовление
Очищенный от плодоножки и семян болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры – кружочками.
Яйца слегка взбить вилкой или венчиком, влить молоко, посолить, поперчить и хорошо вымешать до получения однородной массы.
На сковороде раскалить растительное масло, выложить болгарский перец и жарить его, помешивая, около 3-4 минут. Затем добавить помидоры и продолжать жарить еще столько же.
Подготовленные овощи залить омлетной смесью, накрыть крышкой и жарить на медленном огне 5-7 минут, после чего притрусить омлет натертым на терке сыром и измельченной зеленью и продолжать готовить под крышкой до тех пор, пока расплавится сыр.
На заметку
Зелень подбирайте по своему вкусу. Хороши будут и укроп, и петрушка, и базилик, и кинза.
Для ароматизации в омлет можно добавить любую сухую приправу.
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