Омлет под шубой: отличная идея для роскошного завтрака

Омлет под шубой: отличная идея для роскошного завтрака

Омлет – прекрасное решение для завтрака.

Если же омлет готовится с овощной начинкой, он становится намного полезнее, а добавление к блюду сыра делает его гораздо вкуснее и сытнее.

Ингредиенты:

4 яйца;

1 стручок болгарского перца;

2 помидора сорта сливка;

120 мл молока;

75 г твердого сыра;

зелень;

растительное масло;

черный молотый перец;

соль.

Приготовление

Очищенный от плодоножки и семян болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры – кружочками.

Яйца слегка взбить вилкой или венчиком, влить молоко, посолить, поперчить и хорошо вымешать до получения однородной массы.

На сковороде раскалить растительное масло, выложить болгарский перец и жарить его, помешивая, около 3-4 минут. Затем добавить помидоры и продолжать жарить еще столько же.

Подготовленные овощи залить омлетной смесью, накрыть крышкой и жарить на медленном огне 5-7 минут, после чего притрусить омлет натертым на терке сыром и измельченной зеленью и продолжать готовить под крышкой до тех пор, пока расплавится сыр.

На заметку

Зелень подбирайте по своему вкусу. Хороши будут и укроп, и петрушка, и базилик, и кинза.

Для ароматизации в омлет можно добавить любую сухую приправу.

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