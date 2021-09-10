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Омлет под шубой: отличная идея для роскошного завтрака

Омлет под шубой: отличная идея для роскошного завтрака

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Омлет – прекрасное решение для завтрака.

Если же омлет готовится с овощной начинкой, он становится намного полезнее, а добавление к блюду сыра делает его гораздо вкуснее и сытнее.

Ингредиенты:

  • 4 яйца;
  • 1 стручок болгарского перца;
  • 2 помидора сорта сливка;
  • 120 мл молока;
  • 75 г твердого сыра;
  • зелень;
  • растительное масло;
  • черный молотый перец;
  • соль.

Приготовление

Очищенный от плодоножки и семян болгарский перец нарезать соломкой, а помидоры – кружочками.

Яйца слегка взбить вилкой или венчиком, влить молоко, посолить, поперчить и хорошо вымешать до получения однородной массы.

На сковороде раскалить растительное масло, выложить болгарский перец и жарить его, помешивая, около 3-4 минут. Затем добавить помидоры и продолжать жарить еще столько же.

Подготовленные овощи залить омлетной смесью, накрыть крышкой и жарить на медленном огне 5-7 минут, после чего притрусить омлет натертым на терке сыром и измельченной зеленью и продолжать готовить под крышкой до тех пор, пока расплавится сыр.

На заметку

Зелень подбирайте по своему вкусу. Хороши будут и укроп, и петрушка, и базилик, и кинза.

Для ароматизации в омлет можно добавить любую сухую приправу.

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