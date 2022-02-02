Омлет Пуляр: самый известный завтрак Франции

Франция подарила нам много необычных, изысканных и вкусных блюд, многие из них готовятся не просто, но есть и те, на которые вы не потратите более 15 минут. Таким блюдом, собственно, и является этот знаменитый пышный омлет.

Омлет Пуляр появился на французском острове Мон-Сен-Мишель еще в 19 веке, а придумала его Аннетт Пуляр, которая там жила. Якобы она решила открыть отель, где хотела принимать путешественников, а также кормить их вкусной едой. Один из гостей отеля поделился с Аннетт своим быстрым способом приготовления яиц, который женщина вскоре включила в свое меню. Блюдо стало настолько популярным, что сначала прославило остров, а затем - и всю Францию.

Но приготовить это блюдо на самом деле сможет каждый, и мы сегодня вам расскажем как.

Ингредиенты:

яйца куриные - 4 шт.

молоко - 2 ст. л.

соль по вкусу

сливочное масло

Приготовление:

Отделите желтки от белков.

Белки поместите в холодную, чистую и сухую миску, добавьте к ним щепотку соли. Взбейте миксером до стойких пиков.

Желтки немного взбейте венчиком с молоком, чтобы сделать их однородными.

Разогрейте сковороду, смажьте кусочком сливочного масла, поставьте огонь на минимум и вылейте желтки и распределите по всей поверхности сковороды.

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Когда желтки немного схватятся, выложите лопаткой на них взбитые белки и равномерно распределите по поверхности. Накройте крышкой и жарьте на маленьком огне 3-5 минут.

Изначально ваш омлет очень поднимется, но, как только вы снимете крышку, упадет. Но это совершенно нормально, ведь он все равно останется высоким и пышным.

Проверить готовность можно лопаткой, приложив ее к белкам. Если прилипает, то стоит еще немного подержать омет на сковороде. Если не прилипает - снимайте.

Подают омлет обычно, разрезав пополам и положив его части друг на друга, чтобы желток был сверху.

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