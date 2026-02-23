- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 128
- Время на прочтение
- 1 мин
Омлет с баклажанами — рецепт оригинального блюда
Большой овощной омлет с баклажанами сочетает нежность яиц, сладость запеченных овощей и кремовый вкус сыра. Это блюдо выглядит празднично, а готовится удивительно быстро, поэтому это идеальный баланс для тех, кто ценит вкус и время.
Омлет — базовое блюдо, которое знает каждый. Но что, если вместо маленьких порций сделать большую, которая напоминает гастрономический шедевр из ресторанного меню. Французское вдохновение соединилось с простыми украинскими продуктами: баклажаны, картофель, свежие травы и сыр. Результат — ароматный, насыщенный и нежный омлет, который легко подать как завтрак, бранч или легкий ужин. А как все правильно сделать рассказали на странице Amelie.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- маленький картофель
- 400 г
- яйца
- 8 шт.
- соль
- перец
- прованские травы
- сыр (фета или козий)
- 100 г
- оливки
- свежая петрушка
-
Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C.
Нарежьте баклажаны кольцами.
Картофель приготовьте на пару до мягкости.
Выложите картофель и баклажаны на противень, застеленный пергаментом и запекайте 20 мин.
Взбейте яйца в миске, добавьте соль, перец и прованские травы.
Вылейте яичную смесь на запеченные овощи.
Добавьте сыр и несколько оливок.
Запекайте еще 5-10 мин, в зависимости от того, любите ли вы омлет более жидкий или более плотный.
Подача
Посыпьте свежей петрушкой сразу после духовки.
Подайте с легкой зеленью, заправленной оливковым маслом и лимонным соком для полного баланса вкуса и пользы.
Большой овощной омлет — это не просто блюдо, а способ сделать ваш день ярче. Легкий, ароматный, он сочетает пользу с наслаждением. Немного фантазии, немного времени и обычный завтрак превращается в гастрономическое удовольствие, которое хочется повторять снова и снова.