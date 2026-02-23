ТСН в социальных сетях

Рецепты
128
1 мин

Омлет с баклажанами — рецепт оригинального блюда

Большой овощной омлет с баклажанами сочетает нежность яиц, сладость запеченных овощей и кремовый вкус сыра. Это блюдо выглядит празднично, а готовится удивительно быстро, поэтому это идеальный баланс для тех, кто ценит вкус и время.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
167 ккал
Омлет с баклажанами

Омлет с баклажанами / © Instagram

Омлет — базовое блюдо, которое знает каждый. Но что, если вместо маленьких порций сделать большую, которая напоминает гастрономический шедевр из ресторанного меню. Французское вдохновение соединилось с простыми украинскими продуктами: баклажаны, картофель, свежие травы и сыр. Результат — ароматный, насыщенный и нежный омлет, который легко подать как завтрак, бранч или легкий ужин. А как все правильно сделать рассказали на странице Amelie.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
маленький картофель
400 г
яйца
8 шт.
соль
перец
прованские травы
сыр (фета или козий)
100 г
оливки
свежая петрушка

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Нарежьте баклажаны кольцами.

  3. Картофель приготовьте на пару до мягкости.

  4. Выложите картофель и баклажаны на противень, застеленный пергаментом и запекайте 20 мин.

  5. Взбейте яйца в миске, добавьте соль, перец и прованские травы.

  6. Вылейте яичную смесь на запеченные овощи.

  7. Добавьте сыр и несколько оливок.

  8. Запекайте еще 5-10 мин, в зависимости от того, любите ли вы омлет более жидкий или более плотный.

Подача

  • Посыпьте свежей петрушкой сразу после духовки.

  • Подайте с легкой зеленью, заправленной оливковым маслом и лимонным соком для полного баланса вкуса и пользы.

Большой овощной омлет — это не просто блюдо, а способ сделать ваш день ярче. Легкий, ароматный, он сочетает пользу с наслаждением. Немного фантазии, немного времени и обычный завтрак превращается в гастрономическое удовольствие, которое хочется повторять снова и снова.

