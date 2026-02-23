Омлет с баклажанами instagram.com_ameliezen / © Instagram

Омлет — базовое блюдо, которое знает каждый. Но что, если вместо маленьких порций сделать большую, которая напоминает гастрономический шедевр из ресторанного меню. Французское вдохновение соединилось с простыми украинскими продуктами: баклажаны, картофель, свежие травы и сыр. Результат — ароматный, насыщенный и нежный омлет, который легко подать как завтрак, бранч или легкий ужин. А как все правильно сделать рассказали на странице Amelie.

Ингредиенты баклажаны 2 шт. маленький картофель 400 г яйца 8 шт. соль перец прованские травы сыр (фета или козий) 100 г оливки свежая петрушка

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Нарежьте баклажаны кольцами. Картофель приготовьте на пару до мягкости. Выложите картофель и баклажаны на противень, застеленный пергаментом и запекайте 20 мин. Взбейте яйца в миске, добавьте соль, перец и прованские травы. Вылейте яичную смесь на запеченные овощи. Добавьте сыр и несколько оливок. Запекайте еще 5-10 мин, в зависимости от того, любите ли вы омлет более жидкий или более плотный.

Подача

Посыпьте свежей петрушкой сразу после духовки.

Подайте с легкой зеленью, заправленной оливковым маслом и лимонным соком для полного баланса вкуса и пользы.

Большой овощной омлет — это не просто блюдо, а способ сделать ваш день ярче. Легкий, ароматный, он сочетает пользу с наслаждением. Немного фантазии, немного времени и обычный завтрак превращается в гастрономическое удовольствие, которое хочется повторять снова и снова.