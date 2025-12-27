- Дата публикации
Категория
- Рецепты
Омлет с брокколи и творогом на сковороде: рецепт красивого завтрака
Омлет, приготовленный по такому рецепту очень вкусный, полезный и простой в приготовлении.
Это отличное блюдо для семейного завтрака.
Ингредиенты
- брокколи
- 150 г
- творог мягкий
- 100 г
- яйца куриные
- 2 шт.
- молоко
- 60 мл
- сыр «Пармезан»
- 30 г
- масло сливочное
- 1 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
Брокколи промойте под холодной, проточной водой и разделите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей, подсоленной воде две минуты. Откиньте на сито и остудите.
В миску разбейте куриные яйца, добавьте перец черный молотый, соль и взбейте венчиком до однородной консистенции.
Пармезан натрите на мелкую терку.
Творог разомните вилкой, влейте молоко, добавьте взбитые яйца, посолите и еще раз перемешайте венчиком.
На сковороде разогрейте сливочное масло, выложите брокколи и залейте равномерно творожно-яичной массой. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне семь минут, затем посыпьте пармезаном и готовьте еще 1-2 минуты при закрытой крышке, пока сыр не расплавится.
Готовый омлет аккуратно подденьте лопаткой и переложите на тарелку. По желанию украсьте зеленью.
Советы:
Творог, молоко используйте любой жирности.