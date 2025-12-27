ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
169
Время на прочтение
1 мин

Омлет с брокколи и творогом на сковороде: рецепт красивого завтрака

Омлет, приготовленный по такому рецепту очень вкусный, полезный и простой в приготовлении.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
164 ккал
Омлет с брокколи и творогом на сковороде

Омлет с брокколи и творогом на сковороде / © Credits

Это отличное блюдо для семейного завтрака.

Ингредиенты

брокколи
150 г
творог мягкий
100 г
яйца куриные
2 шт.
молоко
60 мл
сыр «Пармезан»
30 г
масло сливочное
1 ст. л.
перец черный молотый
соль

  1. Брокколи промойте под холодной, проточной водой и разделите на небольшие соцветия. Отварите в кипящей, подсоленной воде две минуты. Откиньте на сито и остудите.

  2. В миску разбейте куриные яйца, добавьте перец черный молотый, соль и взбейте венчиком до однородной консистенции.

  3. Пармезан натрите на мелкую терку.

  4. Творог разомните вилкой, влейте молоко, добавьте взбитые яйца, посолите и еще раз перемешайте венчиком.

  5. На сковороде разогрейте сливочное масло, выложите брокколи и залейте равномерно творожно-яичной массой. Накройте крышкой и готовьте на небольшом огне семь минут, затем посыпьте пармезаном и готовьте еще 1-2 минуты при закрытой крышке, пока сыр не расплавится.

  6. Готовый омлет аккуратно подденьте лопаткой и переложите на тарелку. По желанию украсьте зеленью.

Советы:

  • Творог, молоко используйте любой жирности.

Дата публикации
Количество просмотров
169
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie