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Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
127
Время на прочтение
1 мин

Омлет с брокколи в духовке: рецепт очень полезного завтрака

Приготовьте полезный и нежный омлет с брокколи в духовке.

Автор публикации
Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
110 ккал
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Омлет с брокколи в духовке

Омлет с брокколи в духовке / © Credits

Подайте как самостоятельное блюдо, или как гарнир на обед или ужин.

Ингредиенты

брокколи
200г
яйца куриные
4 шт.
молоко
180 мл
твердый сыр
60 г
масло сливочное
10 г
перец черный молотый
соль

  1. Брокколи промойте, разделите на небольшие соцветия.

  2. Воду закипятите, подсолите и отварите брокколи три минуты, затем откиньте на дуршлаг.

  3. Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.

  4. Яйца с молоком и солью взбейте венчиком, добавьте твердый сыр, перец черный молотый и еще раз взбейте до однородной массы.

  5. Форму для запекания смажьте сливочным маслом.

  6. Выложите брокколи, залейте яичной смесью и посыпьте оставшимся сыром.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.

Советы:

  • Молоко используйте любой жирности.

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