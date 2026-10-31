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Омлет с брокколи в духовке: рецепт очень полезного завтрака
Приготовьте полезный и нежный омлет с брокколи в духовке.
Подайте как самостоятельное блюдо, или как гарнир на обед или ужин.
Ингредиенты
- брокколи
- 200г
- яйца куриные
- 4 шт.
- молоко
- 180 мл
- твердый сыр
- 60 г
- масло сливочное
- 10 г
- перец черный молотый
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- соль
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Брокколи промойте, разделите на небольшие соцветия.
Воду закипятите, подсолите и отварите брокколи три минуты, затем откиньте на дуршлаг.
Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
Яйца с молоком и солью взбейте венчиком, добавьте твердый сыр, перец черный молотый и еще раз взбейте до однородной массы.
Форму для запекания смажьте сливочным маслом.
Выложите брокколи, залейте яичной смесью и посыпьте оставшимся сыром.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 20-25 минут до золотистой корочки.
Советы:
Молоко используйте любой жирности.